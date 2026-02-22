Todo lo que se sabe de la gira de Rosalía 2026: escenografía, bailarines, vestuario y posibles sorpresas de 'Lux'

La gira de Rosalía empieza el próximo 16 de marzo y, aunque todavía hay incógnitas sobre cómo serán los conciertos, ya hay algunos detalles que se conocen. La artista catalana pisará los escenarios de España hasta en ocho ocasiones, repartidas entre Madrid y Barcelona, durante el mes de abril.

Un escenario con significado

La estética de ‘Lux’ está estrechamente ligada a la fe, no solo en sus letras, sinó también en la imagen que proyecta el álbum y esto no pasará desapercibido en la puesta en escena. Cuando salieron las entradas se desveló también la forma que tomará el escenario. Se trata de una estructura en forma de cruz latina que recuerda a la planta de una catedral. De esta manera, la pista quedará dividida en cuatro secciones desde las que se podrá tener una experiencia diferente.

Además, los planos muestran un escenario anexo en el medio de la pista. Este espacio permitirá que aquellos que estén más atrás tengan una oportunidad de ver a la artista de más cerca.

Por otro lado, la cantante afirmó en una entrevista en ‘Apple Music’ que ‘Lux’ es un álbum “maximalista”, de manera que no es extraño imaginar que el concepto del directo va a ir por esta misma línea. Es por este motivo que la diversidad de recintos en España es reducida, ya que es un ‘show’ difícil de trasladar y adaptar a todos los espacios.

Sin embargo, en la línea musical de desconoce cómo va a ser el formato. ‘Lux’ es un disco de una gran envergadura a nivel sinfónico, ya que cuanta con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Londres, así como otros participantes como la Escolanía de Montserrat. En las actuaciones que ha hecho hasta la fecha ha ido mayoritariamente acompañada de músicos, de manera que es probable que durante la gira tenga un soporte musical en directo.

El elenco al descubierto

Los conciertos de Rosalía van más allá de lo estrictamente musical. La artista siempre ha dado una gran importancia al baile. Aunque algunos medios han publicado que la coreografía podría estar en manos del colectivo francés formado por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Harel, que dirigen el Ballet Nacional de Marsella, este detalle ha sido desmentido por la propia compañía.

A lo largo de estas semanas de han ido haciendo públicas algunas de las caras que se subirán al escenario. La lista no es oficial, pero se ha visto a algunos bailarines acudir a ensayos de la gira. Jal Joshua repite con Rosalía tras su participación en el MOTOMAMI tour y se suma, entre otros, la itàlia talaia Giulia Stabile.

Cuando la estética se refleja en la moda

Rosalía ha dejado clara la estética de esta etapa desde el principio. Tanto es así que la artista se decoloró el pelo en forma de aureola. El vestuario que llevará durante los conciertos todavía es una incógnita, pero a lo largo de las apariciones que ha hecho la cantante, se puede observar como sigue la misma línea, muy diferente a las chaquetas de cuero y el casco de moto de la gira anterior.

En la mayoría de eventos a los que ha acudido Rosalía, la artista ha aparecido con vestuarios neutros y con tonalidades blancas. Por un lado, en su anuncio que revolucionó Callao, la cantante vestía una falta blanca de la diseñadora Paula Cánovas del Vas. Por otro lado, en su presentación en el ‘Tonight Show’, la catalana lució un vestido blanco de Vivianne Westwood, misma marca que aseguró que quería vestir en su boda. Así pues, aunque la cantante ha usado vestidos negros, como su ‘total look’ negro de Balenciaga en los 40 Music Awards, podemos deducir que la estética de la gira se enfocará a ese estilo blanco y vinculado a la fe.

Calendario

La artista empezará su gira en marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. En principio, la gira terminará en setiembre, en Puerto Rico.

16 de marzo: Lyon, Francia - LDLC Arena

18 de marzo: París, Francia - Accor Arena

20 de marzo: París, Francia - Accor Arena

22 de maro: Zúrich, Suiza - Hallenstadion

25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum

30 de marzo: Madrid, España - Movistar Arena

1 de abril: Madrid, España - Movistar Arena

3 de abril: Madrid, España - Movistar Arena

4 de abril: Madrid, España - Movistar Arena

8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena

9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena

13 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

15 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

17 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

18 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome

29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena

1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena

5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2

6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2

4 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center

6 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center

8 de junio: Orlando, Florida - Kia Center

11 de junio: Boston, Massachusetts - TD Garden

13 de junio: Toronto, Canadá - Scotiabank Arena

16 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden

17 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden

20 de junio: Chicago, Illinois - United Center

23 de junio: Houston, Texas - Toyota Center

27 de junio: Las Vegas, Nevada - T-Mobile Arena

29 de junio: Los Ángeles, California - Kia Forum

1 de julio: Los Ángeles, California - Kia Forum

3 de julio: San Diego, California - Pechanga Arena

6 de julio: Oakland, California - Oakland Arena

16 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena

18 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena

24 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

25 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

27 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

29 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

1 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

2 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

4 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

6 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

10 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena

11 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena