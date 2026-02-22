Conmoción en el estreno de la película del 'Balandrau': “No pudieron huir porque el viento de torb los persiguió”

Este viernes se estrenó oficialmente la película "Balandrau, vent salvatge", que rememora la trágica muerte de siete excursionistas el 30 de diciembre del 2000 en la zona del Balandrau, en el Ripollès, cuando un torb excepcional los sorprendió sin posibilidad de escapar.

Al terminar la proyección en Manresa, los actores Jan Buxaderas y Carles Gilabert, junto con el meteorólogo y escritor Jordi Cruz i Serra, autor del libro '3 nits de torb i un Cap d’Any' (2019, Símbol Editors), explicaron anécdotas del rodaje y algunos descubrimientos de los hechos. Poco después de que se apagara la pantalla gigante, todavía había quien se secaba las lágrimas.

"Una alegría ver el cine así de lleno"

Cruz confesó que ver el cine lleno “es una alegría”. La historia la descubrió en el año 2015, cuando unos estudiantes del grado de Meteorología presentaron al Servei Meteorològic de Catalunya un trabajo sobre aquel episodio extremo. “Para mí, que una editorial se interesara por publicar el libro fue un sueño, pero todo lo que ha llegado después ha sido increíble”. La película refleja con precisión qué se encontraron los excursionistas bajo el Balandrau; el meteorólogo aseguró que supervivientes le confirman que “fue así”.

El coloquio también permitió contextualizar la dimensión meteorológica del desastre. Hace 25 años, los modelos eran poco precisos y el episodio era casi imprevisible. Aquella mañana hacía buen tiempo, lo que animó a muchos excursionistas a subir la montaña. Pero la distribución vertical de temperatura provocó que el viento del norte no solo soplara con fuerza en las cimas, sino que bajara montaña abajo, “no pudieron huir porque el viento los persiguió”, lamentó el escritor. Además, explicó que durante más de 12 horas el viento superó los 100 km/h, con rachas de hasta 140. Un temporal de levante la semana anterior había dejado mucha nieve acumulada, y el viento la levantó violentamente, “se calcula que cada segundo transportaba medio kilo de nieve por metro cuadrado”.

Homenaje a Txell Fusté y Esteve Carbonell

Carles Gilabert interpreta a Santi, uno de los bomberos voluntarios del parque de Campdevànol que participaron en el rescate. Para él, el proyecto fue todavía más especial, “la oferta me llegó después de saber que Txell Fusté y Esteve Carbonell habían desaparecido en el Pirineo francés. Para mí fue una oportunidad para rendirles un homenaje”.

Jan Buxaderas, que se pone en la piel de Bernat, el hijo de Siscu Carola –coordinador del operativo de rescate–, apuntó que poder mirar a los ojos a los bomberos reales que habían participado en la búsqueda fue impactante. El joven actor afirmó que “ha sido un privilegio poder contar con la ayuda de todo el equipo de bomberos que nos recibieron en el parque de Olot”. Y añadió que el mes y medio de rodaje fue muy emocionante, “llorábamos cada día por todas las emociones que se despertaban. Fue muy fuerte”. Aun así, rodar en la montaña fue también un regalo, “pocas veces puedes trabajar en un entorno tan maravilloso”.

Asimismo, Buxaderas subrayó que el director del film catalán, Fernando Trullols, es “una de las personas más excepcionales” que han conocido, ya que “tiene un corazón que no le cabe en el pecho”. El primer día de rodaje organizó un minuto de silencio para que todos recordaran por quién hacían esta película: para toda la gente que perdió la vida en los hechos de Balandrau y para todos los voluntarios que aportaron su granito de arena para solucionar las cosas.