El Orfeó Català hace historia en Los Ángeles con Dudamel y una inspirada 'Missa Solemnis'

Una ovación de seis minutos con el público en pie culminó la primera interpretación de la ‘Missa Solemnis’ de Ludwig van Beethoven en Los Ángeles interpretada por 'cantaires' del Orfeó Català y del Cor Cambra junto a la LA Phil dirigida por el aclamado Gustavo Dudamel. Éxito rotundo en el estreno en América de los coros del Palau de la Música Catalana y de su director Xavier Puig que salió sonriente a saludar junto a Dudamel al final. Mañana y pasado les esperan dos funciones más.

El Orfeó Català, que ha viajado con 100 cantores, y el Cor de Cambra, con 25, llevan meses preparando esta exigente partitura. Es una obra raramente interpretada de casi una hora y media que necesita gran orquesta, un cuarteto solista y un enorme coro. La soprano Pretty Yende, que no tuvo su mejor día, integró el cuarteto solista junto a la inspirada mezzosoprano Sarah Saturnino, el tenor SeokJong Baek y el barítono Rod Gilfry, que ha sustituido al anunciado Nicholas Brownlee.

El público aplaudiendo de pie tras el concierto del Orfeó Català en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles / ACN / Xavier Pi

El público del Walt Disney Concert Hall, impresionante edificio de Frank Gehry, había agotado hace semanas las entradas para los tres conciertos previstos. Este viernes contó entre los asistentes con la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodovar y el consul de España en Los Ángeles Gerardo Fueyo Bros, además de Ramon Agenjo, patrono y director de la Fundación Damm, una de las 10 empresas mecenas de este ambicioso proyecto.

Era la primera vez que Dudamel, gran conocedor del repertorio de Beethoven, se enfrentaba a esta pieza cumbre. El resultado ha sido tan sorprendente como conmovedor. Su lectura profunda, fluida, articulada, con un coro bien cohesionado, ha encontrado el equilibio y tensión necesarios en cada monento entre la orquesta, los solistas y el coro. A través del 'Sanctus' y en sobre todo del 'Benedictus', con bellísimos adagios, Dudamel conectó con esa otra dimensión a la que transporta esta obra sacra que va más allá de cualquier credo con un mensaje espiritual de paz y amor.

Los 'cantaires' del Orfeó Català y el Cor de Cambra ante el Walt Disney Concert Hall. / El Periódico

El director venezolano que este verano se despide de la LA Phil para asumir su próximo reto con titular de la Filarmónica de Nueva York ha sabido extraer toda la potencia y belleza de esta gran misa donde Beethoven trata las voces como si fueran un instrumento más y las lleva al extremo. Eso mismo hizo él con los intérpretes, sin partitura ni batuta, hablando con sus manos a los músicos con una conexión total con ellos.

Destacaron la delicada introducción del 'Sanctus', las fugas estratosféricas del 'Gloria', que empezó con un tempo vertiginoso, el 'Credo' y el precioso solo de violín del concertino en el milagroso 'Benedictus'. En el 'Dona nobis pacem' del final, donde los vientos recuerdan la 'Sinfonía Pastoral', esa súplica por la paz interior y exterior conectó con el público que mantuvo un silencio sepulcral hasta que el director, que por momentos levitó, bajó los brazos. Dudamel, buen conocerdor de los coros del Palau comparte con el Orfeó Català una misma visión: el poder de la música como herramienta de transformación social, algo que aprendió del maestro Abreu, fundador de El Sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela donde se formó el famoso director que llegó a la LA Phil con solo 24 años y le nombraron titular a los 28.

Obra descomunal

La 'Missa Solemnis' es una obra descomunal que no se suele programar. En el Palau de la Música Catalana solo se ha interpretado en tres veces. La primera vez que el Orfeó la cantó fue en 1927 con motivo del centenario de la muerte de Beethoven. Fue el estreno en España y se grabó en disco. La segunda, en 1962. Y esta temporada se ha podido escuchar junto a la Simfònica del Vallès dirigida por Xavier Puig, director del Orfeó Català y del Cor de Cambra. Esos tres conciertos consecutivos han dado seguridad a los 'cantaires' en su brillante debut en Estados Unidos, un hito histórico que afianza la expansión internacional de los coros del Palau de la Musica Catalana. "Estar en Los Ángeles y que Dudamel nos haya elegido para ese proyecto es la culminación de largo proceso de mejora. Es emocionante estar aquí", ha destacado Joan Oller, director de la Fundació Orfeó-Palau. "Habrá un antes y un después de este concierto para los coros del Palau", ha declarado eufórico Joaquim Uriach, presidente de la Fundació Orfeó-Palau tras el concierto, agradeciendo la dedicación de todos los 'cantaires'. Dudamel anunció, exultante que habrá nuevas colaboraciones con ellos en el futuro con más conciertos de la 'Missa Solemnis' -con otras formaciones, según fuentes del Palau- y con una 'Octava' de Mahler, entre otros.

El Orfeó Català es un coro amateur que ha sido invitado a viajar para cantar con destacadas formaciones como la Filharmónica de Berlín con Kirill Petrenko al frente, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca con Daniel Harding a la batuta y la Staatskapelle de Dresde con Daniele Gatti. Trabajar con directores top y frente a nuevos públicos les ha permitido crecer y alcanzar un alto nivel de exigencia. Fue Mariona Carulla, anterior presidenta de la Fundació Orfeó-Palau, quien puso de nuevo a los coros en el centro de el Palau de la Música Catalana tras el escándalo Millet. Aunque ya no ocupa cargo alguno Carulla sigue viajando con los fans del Orfeó allí donde van y no ha faltado a Los Ángeles hasta donde se han desplazado una veintena de 'groupies'.

Por amor al arte

A diferencia del Cor de cambra, que es profesional, los 'cantaires' del Orfeó Català se dedican a la música por pura pasión. Combinan los ensayos y conciertos con sus obligaciones en el trabajo y con la familia. Marta Porta, doctora y mezzosoprano, estaba encantada con su debut en América. "Veníamos con la obra muy bien preparada y eso nos ha permitido estar más conectados con Dudamel. Es una pieza muy difícil y eso ha dado mucha tranquilidad". Dudamel tenía confianza ciega en los 'cantaires' catalanes con quienes ensayó en noviembre esta obra por primera vez y ha realizado tres ensayos más en Los Ángeles. Pese al 'jet lag' la conexión entre ellos, la orquesta y Dudamel ha sido brutal.

"Para las sopranos es una obra muy exigente y hemos de cuidar mucho la voz porque tiene muchos agudos y es técnicamente complicada", ha reconocido Carla Mateu, profesora de canto en una escuela pública que al igual que Porta se inició en el Cor Vivaldi fundado por Oscar Boada en la escuela Ipsi de Barcelona. "El canto coral ha formado parte de nuestras vidas desde pequeñas. Al salir del Ipsi entramos a formar de los coros del Palau de la Música hasta llegar al Orfeó Català", recuerdan.