Noah Wyle, un actor consagrado a los papeles de médico, triunfa con 'The Pitt'

Noah Wyle (Los Ángeles, 1971) tiene dos vidas. Una se desarrolla al ritmo de ‘luces, cámara, acción’; en la otra lleva estetoscopio, diagnostica en tiempo récord y coordina equipos de sanitarios. Igual que en el imaginario colectivo Béla Lugosi es un vampiro y Daniel Radcliffe ‘Harry Potter’, Noah Wyle será recordado como médico. Saltó a la fama como el joven doctor Carter en ‘Urgencias’, serie fundacional del género hospitalario en la era 'preinternet': en sus mejores temporadas llegó a reunir a más de 30 millones de espectadores por episodio. A diferencia de George Clooney, no supo aprovechar el trampolín para dar el salto al cine. A finales de los 90, Steven Spielberg, productor de ‘Urgencias’ le ofreció protagonizar ‘Salvar al soldado Ryan’. Noah Wyle rechazó el papel, trabajaba 80 horas semanales y no tenía tiempo para otros proyectos.

Dejó pasar la oportunidad de convertirse en el nuevo Matt Damon y luego resultó ser tarde. Tres semanas después del final de ‘Urgencias’ se presentaba al cásting de una película de Clint Eastwood en los mismos estudios de la Warner Bros donde se recreaba su hospital ficticio. El guardia de seguridad no le dejó entrar por el acceso de siempre. Tuvo que esperar 15 años para regresar a aquellos mismos estudios a lo grande con la serie ‘The Pitt’, una de las grandes triunfadoras de los últimos Emmy y de los Globos de Oro. Además de protagonizarla en el papel del veterano doctor Robinavitch, al frente de las urgencias de un hospital de Pittsburgh, ejerce de guionista y de productor ejecutivo.

Hijo de una enfermera

Noah Wyle es hijo de una enfermera pero no quiso ser siempre quiso ser médico. Al principio de su carrera probó suerte en películas como ‘Algunos hombres buenos’ o ‘Rebeldes del Swing’ con papeles secundarios. Tras ‘Urgencias’, también interpretó otros roles en series como ‘The Librerians’ y ‘Falling Skies’. Con nada rozaba las cotas de popularidad ya adquiridas. Durante la pandemia lo pasó mal y estuvo a punto de empeñar su gran colección de béisbol (cromos y otros objetos) para mantenerse a flote financieramente. Pero tras tocar fondo, el covid también le trajo un aluvión de correos electrónicos de sanitarios que compartían con él sus experiencias. El proyecto de ‘The Pitt’ comenzó a fraguarse.

Tanto hacer de médico, se ha metido en el papel. Sus críticas al sistema sanitario estadounidense son feroces: llegó incluso a ir al Capitolio el año pasado en compañía de su madre y otros sanitarios para pedir iniciativas legislativas que protejan a los profesionales del agotamiento y riesgo de suicidio. A través de una columna en el 'USA Today', ha advertido que la sanidad en EEUU está al borde del colapso. En 2012 llegó a ser arrestado durante una protesta contra los recortes de Medicaid, el programa de seguros de salud del gobierno estadounidense para las personas con bajos ingresos.

Noticias relacionadas

En lo personal, presume de ser padre, como demostró al recibir el Globo de Oro al mejor actor y colocarlo al llegar a casa junto al premio de papel de plata al mejor papá que su hija menor, Frances Harper, le había preparado. Tiene otros dos hijos veinteañeros, fruto de un matrimonio anterior con la maquilladora Tracy Warbin. A sus 54 años, vive un momento de esplendor profesional y personal, que transcurre a medio camino entre Hollywood y su rancho del Valle de Santa Ynez, California, que le compró a Bo Derek tras su pelotazo en ‘Urgencias’.