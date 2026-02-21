Rosalía
Guía de la gira de Rosalía 2026: fechas, ciudades, entradas y todo lo que debes saber sobre 'Lux'
La cantante catalana realizará 55 conciertos en 17 países
Dúnia Drudis
Queda menos de un mes para que Rosalía inicie su gira. Las expectativas de los fans han ido creciendo durante los últimos meses y semanas, especialmente porque la cantante se ha hecho ver en en actos como el ActxPalestine cantando 'La Perla' o su viral participación en el podcast Special People Club, así como el reciente estreno del videoclip de la canción 'Sauvignion Blanc'. La artista actuará en 17 países diferentes a lo largo de 55 conciertos.
¿Cuándo y dónde serán los conciertos?
La intérprete catalana hará un recorrido por el continente europeo y americano. La gira empezará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y la cantante se desplazará por Suiza e Italia antes de aterrizar en España. Rosalía actuará hasta cuatro veces en Madrid entre el 30 de marzo y el 4 de abril, en el Movistar Arena. Después de dos conciertos en Lisboa, Rosalía llegará a Barcelona con cuatro shows más los días 13, 15, 17 y 18 de abril, cuando cantará en su tierra natal.
La vocalista seguirá la gira por Europa, antes de volar a Estados Unidos, donde dará 13 conciertos repartidos por todo el país. Así, el 16 de julio iniciará los conciertos en Latinoamérica con dos actuaciones en Bogotá.
De momento, el final de gira está previsto que sea en San Juan, Puerto Rico, el 3 de septiembre. Pero, no se sabe si la artista guarda algún concierto bajo la manga antes de cerrar el tour.
‘Sold Out’ en toda Europa
La compra de entradas para la gira fue una guerra en toda regla. Rosalía agotó las entradas en toda Europa y muchos países de Latinoamérica. Tanto fue así que la cantante amplió la lista de 42 los conciertos iniciales a 55, añadiendo shows en Londres, Bogotá y hasta una quinta sesión en México.
Sin embargo, fuera del continente europeo, aún quedan unas pocas entradas. Ahora bien, las localidades que hay libres son residuales y a precios altos. En Toronto, por ejemplo, aún hay disponibles algunas entradas VIP, eso sí, a un precio de unos 1.000 dólares canadienses.
Calendario
La artista empezará su gira en marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. En principio, la gira terminará en setiembre, en Puerto Rico.
- 16 de marzo: Lyon, Francia - LDLC Arena
- 18 de marzo: París, Francia - Accor Arena
- 20 de marzo: París, Francia - Accor Arena
- 22 de maro: Zúrich, Suiza - Hallenstadion
- 25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum
- 30 de marzo: Madrid, España - Movistar Arena
- 1 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 3 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 4 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
- 9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
- 13 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 15 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 17 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 18 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
- 23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
- 27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome
- 29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena
- 1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena
- 5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
- 6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
- 4 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
- 6 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
- 8 de junio: Orlando, Florida - Kia Center
- 11 de junio: Boston, Massachusetts - TD Garden
- 13 de junio: Toronto, Canadá - Scotiabank Arena
- 16 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
- 17 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
- 20 de junio: Chicago, Illinois - United Center
- 23 de junio: Houston, Texas - Toyota Center
- 27 de junio: Las Vegas, Nevada - T-Mobile Arena
- 29 de junio: Los Ángeles, California - Kia Forum
- 1 de julio: Los Ángeles, California - Kia Forum
- 3 de julio: San Diego, California - Pechanga Arena
- 6 de julio: Oakland, California - Oakland Arena
- 16 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
- 18 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
- 24 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 25 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 27 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 29 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 4 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 6 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 10 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
- 11 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
- 15 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
- 16 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
- 19 de agosto: Monterrey, México - Arena Monterrey
- 22 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 24 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 26 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 28 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 29 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico
