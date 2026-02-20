Muere a los 53 años Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’ y 'Euphoria'

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en series como ‘Anatomía de Grey’ y 'Euphoria', ha muerto este jueves a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Dane ha fallecido casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

Su familia ha confirmado el deceso a través de un comunicado en el que informa que el actor ha muerto rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad.

En la segunda temporada

El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del apuesto doctor Mark Sloan, un carismático cirujano plástico conocido como 'McSteamy', en 'Anatomía de Grey', donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Dane se incorporó a la famosa ficción en la segunda temporada. Y, aunque su papel iba a ser solo temporal, acabaría convirtiéndose en uno de los personajes con más tirón, llevándole a participar en la serie en 139 capítulos y en seis temporadas.

Su trabajo en la serie creada por Shonda Rhimes consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de los 2000.

El 'padre' de Jacob Elordi

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas como 'Euphoria', en la que interpretó a Cal Jacobs, el padre del irascible Nate (Jacob Elordi). De hecho, su personaje tenía mucho que ver con el trauma de su hijo, ya que no había sido una influencia demasiado positiva en su vida. El próximo mes de abril, HBO Max estrenará la tercera temporada de la serie, en la que participa Rosalía.

En su currículum también figuran producciones como la saga de 'X-Men', películas como 'Burlesque', 'Atrapados' y 'Borderline' y series como 'Kabul', 'La cuenta atrás', 'Mentes brillantes', 'The last ship', 'Sin cita previa' (un 'spin-off' de 'Anatomía de Grey') y 'Las Vegas'.

En los primeros años de su carrera, había hecho sus pinitos con pequeños papeles en famosas producciones televisivas como 'Salvados por la campana', 'Aquellos maravillosos años', 'Matrimonio con hijos' y 'Roseanne'.

Deterioro físico

El actor estaba casado con la también actriz Rebecca Gayheart, aunque estaban separados como pareja, y tenían dos hijas.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas. De hecho, dos meses después de anunciar que padecía la enfermedad, explicó que había perdido la movilidad del lado derecho de su cuerpo, lo que le acabaría llevando a utilizar una silla de ruedas.