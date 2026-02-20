Galeristas y artistas piden un IVA reducido con sentadas en cuatro museos de arte contemporáneo

Galeristas, artistas y profesionales del sector protagonizan este viernes sentadas de protesta en los principales museos de arte contemporáneo de toda España para reclamar un IVA reducido para las compras de arte.

La protesta ha tenido lugar el Museo Reina Sofía de Madrid (a las 19:00 horas), el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla (18:00 horas), el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) (ambos a las 17:00 horas).

Los propietarios de las galerías de arte de Barcelona se encierran en el interior del Macba como acto de protesta reivindicando un menor IVA para la cultura / Jordi Cotrina

“Ya está bien, no podemos seguir aceptando una medida que nos está asfixiando”, ha asegurado la presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España, Idoia Fernández, quien ha hecho llegar la convocatoria a otras empresas del sector como talleres o transportistas. Cualquiera que comprenda que el sector no puede sobrevivir con un 21% de IVA cuando todos los países del entorno tasan las transacciones entre el 5 y el 8 % “son bienvenidos”, asegura.

A la convocatoria también ha asistido la exdirectora de ARCO y gestora cultural Rosina Gómez-Baeza, acompañada por dos galeristas y gestoras culturales. “Es una protesta más que justificada. Estamos en un momento muy complicado, con mucha competencia, y las galerías españolas deben poder competir en igualdad de condiciones”, explica a EFE.

Para Gómez Baeza resulta “inconcebible” la falta de apoyo institucional a todo el sistema del arte, cuando debería ser “como en Francia, donde la cultura es una cuestión de Estado". "Al final, es lo único que va a quedar de nuestra civilización, y España no va a estar”, añade.

De hecho, el sector lleva años planteando su reclamación y sólo recibe el “silencio más absoluto” del Gobierno, que es quien tiene que trasponer la directiva europea que considera el arte como bien cultural tasado con un IVA reducido.

Esta diferencia es “insostenible”, dice Fernández, y genera una clara desventaja, sobre todo en el entorno de ferias de arte internacionales como ARCO, que se inaugura en unas semanas y donde la obra de un mismo artista puede estar tasada con una diferencia de hasta el 16%.

“No pedimos privilegios, pedimos igualdad y recordar que no hay museos sin arte, ni país sin artistas ni patrimonio”, subrayan desde el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.