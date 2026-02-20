El Círculo Ecuestre de Barcelona se suma a la petición de reducción del IVA en el arte

By Invitation, el salón de arte moderno y contemporáneo impulsado por el Círculo Ecuestre, ha emitido este viernes un comunicado en el que se suma a la reivindicación de la reducción del IVA para la venta de obras de arte, antigüedades y objetos de colección.

Esta iniciativa se enmarca en las movilizaciones y posicionamientos públicos que en las últimas semanas han puesto sobre la mesa el impacto que la fiscalidad tiene en la actividad de galerías, artistas y agentes culturales.

El escrito del Círculo Ecuestre señala que, en España, en la venta de arte por parte de galerías se aplica el tipo general del 21 %, "una carga que el sector considera claramente desalineada respecto a diversos países europeos, donde existen tipos reducidos que favorecen la circulación de obras, la proyección exterior y la atracción de coleccionismo".

En este contexto, By Invitation "apoya la búsqueda de un marco fiscal más equilibrado, capaz de sostener la creación, favorecer la internacionalización de los artistas y consolidar a Barcelona y a España como plazas culturales de referencia".

El presidente del Círculo Ecuestre y fundador e impulsor de By Invitation, Enrique Lacalle, ha asegurado en el texto que "un tipo impositivo más bajo permitiría recuperar margen de inversión en producción, programación y promoción exterior, y contribuiría a frenar la pérdida de oportunidades frente a plazas europeas con fiscalidad más favorable".

Para Lacalle, una fiscalidad "más equilibrada" impulsaría el coleccionismo, al facilitar el acceso a la compra de obra y dinamizar un mercado que, "cuando funciona", se traduce en "más encargos, más ventas y más continuidad para los creadores".

Noticias relacionadas

"En definitiva, la rebaja del IVA fortalecería la creación y la circulación de obra, consolidando a Barcelona y al conjunto de España como un nodo cultural con mayor capacidad de atraer talento, retener artistas y proyectar su escena en el circuito europeo en condiciones comparables", sentencia el presidente del Círculo Ecuestre.