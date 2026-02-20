Rosalía
Calendario de conciertos de la gira 'Lux' 2026 de Rosalía: fechas y ciudades
La artista catalana empieza en marzo su gira más ambiciosa hasta el momento
Dúnia Drudis Picazos
Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La gira de Rosalía está a la vuelta de la esquina. La cantante catalana empezará pronto su gira más extensa y ambiciosa, con ocho conciertos en España durante el mes de abril, divididos entre Madrid y Barcelona –cuatro en cada ciudad. La artista empezará su gira en marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. En principio, la gira terminará en setiembre, en Puerto Rico.
- 16 de marzo: Lyon, Francia - LDLC Arena
- 18 de marzo: París, Francia - Accor Arena
- 20 de marzo: París, Francia - Accor Arena
- 22 de maro: Zúrich, Suiza - Hallenstadion
- 25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum
- 30 de marzo: Madrid, España - Movistar Arena
- 1 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 3 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 4 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
- 9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
- 13 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 15 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 17 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 18 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
- 23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
- 27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome
- 29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena
- 1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena
- 5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
- 6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
- 4 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
- 6 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
- 8 de junio: Orlando, Florida - Kia Center
- 11 de junio: Boston, Massachusetts - TD Garden
- 13 de junio: Toronto, Canadá - Scotiabank Arena
- 16 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
- 17 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
- 20 de junio: Chicago, Illinois - United Center
- 23 de junio: Houston, Texas - Toyota Center
- 27 de junio: Las Vegas, Nevada - T-Mobile Arena
- 29 de junio: Los Ángeles, California - Kia Forum
- 1 de julio: Los Ángeles, California - Kia Forum
- 3 de julio: San Diego, California - Pechanga Arena
- 6 de julio: Oakland, California - Oakland Arena
- 16 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
- 18 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
- 24 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 25 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 27 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 29 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 4 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 6 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 10 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
- 11 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
- 15 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
- 16 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
- 19 de agosto: Monterrey, México - Arena Monterrey
- 22 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 24 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 26 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 28 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 29 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico
Suscríbete para seguir leyendo
- El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
- Carlos Zanón: 'Nunca he pagado para que duerman conmigo, pero puedo entender esa clase de soledad abisal
- Los nuevos amantes de 'Los Bridgerton' cambian el Londres de la Regencia por Madrid
- Muere a los 53 años Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’
- Andreu Buenafuente vuelve al trabajo tras el parón por baja médica
- TV3 abre un expediente informativo a Xavi Valls por la guerra con 'Fanzone
- Cuando el cantante habla en inglés en el concierto como si estuviera en su barrio (y tú no lo sigues)
- Estrella Morente brilla en el Liceu con su ofrenda de canciones universales teñidas de jazz