17 galerías catalanas participarán en Arco

ArcoMadrid 2026, que organiza Ifema Madrid del 4 al 8 de marzo, contará con la participación de 17 galerías catalanas, a las que se suman profesionales del arte contemporáneo catalán con intervenciones en el Foro y los Encuentros, así como instituciones y empresas privadas.

Un total de 16 galerías participarán en el programa general: ADN Galería, Àngels Barcelona, Bombon Projects, Chiquita Room, etHall, Galería Alegría, House of Chappaz, Marc Domènech, Mayoral, Miguel Marcos, Polígrafa Obra Gràfica, Prats Nogueras Blanchard, Projectesd, RocioSantaCruz, Senda y Zielinsky, ha informado este viernes la feria en un comunicado.

Por otro lado, Spiritvessell formará parte del programa 'Opening. Nuevas Galerías', comisariado por Rafa Barber y Anissa Touati, con la asesoría de Cristina Anglada.

ArcoMadrid contará con 38 proyectos de artista, presentados por 41 galerías, entre los que también figura presencia catalana a través de ethall, Galería Alegría, José de la Mano, Lelong, Mayoral, Prats Noguera Blanchard, RocíoSantaCruz y Senda.

Por otro lado, la Feria Internacional del Libro de Artista y Edición ArtsLibris reúne a más de 90 editores, autores, creadores y libreros de 20 países, con una fuerte presencia catalana, y ArcoMadrid acogerá la participación de Artika, Banco Mediolanum, Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Multistudio Books, RocíoSantaCruz/Raíña Lupa y Tinta Invisible Edicions.

La escena catalana también tendrá presencia en el espacio de debate que ArcoMadrid ofrece para abordar temas de actualidad creativa y del mercado del arte: en el foro y los encuentros participarán la historiadora del arte Gloria Moure, la comisaria Hiuwai Chu, el artista Antoni Llena, el fotógrafo Antoni Bernad y el filósofo Xavier Bassas.

La Fundación Arco ha otorgado a Macba Studio el Premio A Coleccionismo Joven por su labor en el apoyo a la difusión del arte contemporáneo.