Cambios en el festival

El Viña Rock se desvincula del fondo KKR tras la cancelación de varios artistas

Numeroso público en el Viña Rock, en una imagen de archivo.

Numeroso público en el Viña Rock, en una imagen de archivo. / Domenech Castelló / EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El Viña Rock se ha desvinculado de KKR, el fondo estadounidense con intereses en Israel propietario del festival desde que comprara la compañía Superstruct Entertainment en 2025, según publica 'elDiario.es'. Es un movimiento clave para la tradicional cita musical de Viñarrobledo (Castilla La Mancha), que este año debe celebrarse del 30 de abril al 2 de mayo, pues tambaleaba su edición de 2026 desde que se anunciara su por ahora escaso cartel: algunos de los artistas que aparecían en él renunciaron a actuar allí tras la polémica estallada en 2025 y los llamamientos al boicot.

Según publica 'el Digital de Albacete', el histórico empresario y director del Viña Rock, Juan Carlos Gutiérrez, habría cerrado la compra de la compañía gestora del festival (Reacción Rock Villarrobledo). El mismo medio también informa de su salida del accionariado y del equipo directivo de The Music Republic, cuya matriz es Superstruct tras una compra que sucedió en 2022. Este movimiento, que ha sorprendido a la comunidad artística por inesperada a menos de tres meses para su celebración, debería ser un punto de inflexión para el festival ya que volvería a operar de manera independiente, sin grandes corporaciones detrás.

La llamada al boicot a festivales participados por KKR, surgida tras un reportaje publicado en 'El Salto' en el que se explicaba los intereses en Israel del fondo, alteró ya el año pasado la programación de varios festivales en los que participa debido a la cancelación de varios músicos.

Un estudio confirma la autoría del Xalet del Catllaràs: es obra de Antoni Gaudí

