Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Catalunya que están en la lista

El encanto de los pueblos de postal sigue tirando del turismo. La red de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España cerró 2025 con 40 millones de visitantes, un 2% más que el año anterior, una cifra que avala el atractivo creciente de estos destinos.

La asociación ha destacado, en un comunicado, que esta cifra "consolida" a la red como uno de los "grandes referentes" del turismo cultural, rural y experiencial en España. Del total de visitantes, el 71% fue turismo nacional y el 29% correspondió al mercado internacional.

Distribución territorial

Por volumen total de visitas, Andalucía lideró el ranking con 8,05 millones, seguida de Castilla y León (6,36 millones) y Canarias (4,77 millones). A continuación, se situaron Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias.

Más allá de estas cifras, la asociación subraya la capacidad de la red para generar actividad económica en más de un centenar de municipios repartidos por toda España, contribuyendo a dinamizar el medio rural y a equilibrar los flujos turísticos.

En el apartado internacional, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos se consolidan como principales mercados emisores, con un aumento de presencia de Estados Unidos, Portugal y Bélgica en determinados territorios. En Baleares y Canarias, el visitante extranjero supera la mitad del total, mientras que en varias comunidades del interior la captación internacional mantiene una evolución sostenida.

Lista completo de Pueblos Más Bonitos de España

- Catalunya:

Arties

Bagergue

Beget

Durro

Garòs

Una vista aérea de Almonaster la Real en Andalucía. / ShutterStock

- Andalucía:

Almonaster la Real

Baños de la Encina

Bubión

Capileira

Castellar de la Frontera

Frigiliana

Genalguacil

Grazalema

Lucainena de las Torres

Mojácar

Níjar

Pampaneira

Parauta

Segura de la Sierra

Setenil de las Bodegas

Trevélez

Vejer de la Frontera

Zahara

Zuheros

- Aragón:

Aínsa

Albarracín

Alquézar

Anento

Ansó

Calaceite

Cantavieja

La Fresneda

Linares de Mora

Mirambel

Puertomingalvo

Roda de Isábena

Rubielos de Mora

Sos del Rey Católico

Valderrobres

- Asturias:

Bulnes

Cudillero

Llastres

Tazones

Torazu

- Illes Balears:

Alcúdia

Fornalutx

- Canarias:

Agulo

Betancuria

Garachico

Teguise

Tejeda

Garachico, en las Islas Canarias. / ShutterStock

- Cantabria:

Bárcena Mayor

Carmona

Comillas

Liérganes

Mogrovejo

Potes

Santillana del Mar

- Castilla-La Mancha:

Alcalá del Júcar

Almagro

Atienza

Hita

Letur

Pastrana

Valverde de los Arroyos

Villanueva de los Infantes

- Castilla y León:

Ampudia

Ayllón

Berlanga de Duero

Bonilla de la Sierra

Caleruega

Candelario

Castrillo de los Polvazares

Castrojeriz

Ciudad Rodrigo

Covarrubias

El Burgo de Osma

Frías

La Alberca

Ledesma

Lerma

Maderuelo

Medinaceli

Miranda del Castañar

Mogarraz

Molinaseca

Monteagudo de las Vicarías

Pedraza

Peñalba de Santiago

Poza de la Sal

Puebla de Sanabria

Puentedey

Santa Gadea del Cid

Sepúlveda

Urueña

Vinuesa

Yanguas

Claustro de la Catedral de Ciudad Rodrigo en Castilla y León. / ShutterStock

- Comunitat Valenciana:

Alpuente

Culla

El Castell de Guadalest

Morella

Peñíscola

Vilafamés

- Extremadura:

Guadalupe

Jerez de los Caballeros

Llerena

Olivenza

Robledillo de Gata

San Martín de Trevejo

Trevejo

Trujillo

Valverde de la Vera

- Galicia:

Castro Caldelas

Mondoñedo

Oseira

Ponte Maceira

Vilanova dos Infantes

Castro Caldelas en Galicia. / ShutterStock

- La Rioja:

Briones

Sajazarra

Viniegra de Abajo

Viniegra de Arriba

- Comunidad de Madrid:

Chinchón

Nuevo Baztán

- Navarra:

Roncal

Ujué

- País Vasco:

Laguardia

Desestacionalización y diversidad

Al analizar el informe, la entidad destaca dos tendencias: una desestacionalización casi completa en algunas regiones —sobre todo en pueblos del interior— y la diversidad del modelo, gracias a su amplia distribución territorial por todo el país.

En cuanto a la desestacionalización, el fenómeno resulta especialmente visible en localidades como Almonaster la Real (Huelva) o Baños de la Encina (Jaén), donde la demanda se mantiene estable mes a mes y el turismo no se concentra en una única temporada. No obstante, persisten áreas con una estacionalidad muy marcada. Es el caso de los destinos próximos a la costa mediterránea y de Baleares —como Peñíscola (Castellón) o Mojácar (Almería)—, condicionados por el turismo de sol y playa durante los meses de verano. También el norte peninsular acusa una estacionalidad elevada, influida en buena medida por el clima.

Noticias relacionadas

La primavera impulsa especialmente a los destinos del interior, con abril y mayo como meses de fuerte dinamismo por el tirón del patrimonio histórico, la cultura, la Semana Santa y las escapadas de proximidad. En verano, en cambio, se aprecia una redistribución de los flujos hacia el norte y las zonas de montaña, donde el visitante busca temperaturas más suaves y entornos naturales: Asturias, Cantabria, los Pirineos o enclaves del País Vasco registran entonces una alta intensidad turística.