La prolífica África Vázquez gana el Premio Minotauro 2026 con una novela ambientada en Antiguo Egipto

Y quince años después, el Premio Minotauro vuelve a tener nombre y apellidos de mujer. Clara Tahoces fue la que abrió la veda femenina en 2007 con su 'Gothika' más vampírica, en la que una joven viaja del Madrid del siglo XVIII al actual para encontrar un hombre compatible con quién engendrar un hijo fundiendo las leyes clásicas sobre las criaturas sanguinarias con sus propias reglas. Después, en 2011, Montse de Paz recuperó lo mejor de la ciencia ficción clásica en 'Ciudad sin estrellas', una novela sobre la lucha contra la pérdida de la inocencia y la búsqueda de la libertad. Y este 2026, coincidiendo con las dos décadas del reconocimiento literario, África Vázquez ha cautivado al jurado con 'La sombra del loto negro', una fantasía mitológica épica ambientada en el Antiguo Egipto.

Las técnicas de los embalsamadores, junto a los secretos que oculta el corazón del río Nilo y la trayectoria de una joven que pasa por los eslabones más bajos de la sociedad buscando venganza, han decantado al jurado del premio compuesto por el ganador de la edición pasada, Sabino Cabeza, la divulgadora literaria y escritora Laura Díaz, el autor y profesor universitario Fernando Bonete, el doctor en Panteología y divulgador cultural Francesc Gascó, y aquí servidora Judit Bertran Fluvià.

La obra ganadora, dotada con 6.000 euros y una publicación 'express' el próximo 25 de marzo, nace de un viaje familiar de la autora a los 13 años para descubrir las maravillas del Nilo que revivió cuando cumplió 27 años, cuando volvió a navegar por esas aguas milenarias para "recibir otro regalo" que cambiaría su destino. Y esa es la clave para entender el mundo de 'La sombra del loto negro', que fusiona misterio con guiños a un Egipto reinventado repleto de injusticias y el poder de los faraones. En ella, el lector sigue la vida de Imet, una joven que pasa por todos los estratos sociales que conllevan sus preocupaciones y beneficios. Pero uno de ellos, la posición de embalsamadora prestigiosa, le acaba abriendo el paso para descubrir la verdad del imperio y desafiar a la autoridad bajo un sentimiento ahincado de venganza.

Siguiendo la senda de heroínas creadas por maestras como Ursula K. Le Guin en 'Las Tumbas de Atuan' o Madeleine Miller en 'Circe', Vázquez aporta una nueva que nace de la unión entre fantasía y Egipto faraónico. Porque Imet es una joven que ha jurado a los dioses cumplir con esa venganza y, para ello, se adapta a cualquier situación sin miedo al cambio para emprender su viaje a la capital del Ta-Mri e infiltrarse en la corte del faraón Nekht-en-sen. "Y entre tanta muerte y oscuridad, siempre hay una luz y una vida que resisten a apagarse", ha asegurado la propia autora en la entrega del premio este jueves en Barcelona.

Más de 30 novelas editadas

La trayectoria de África Vázquez empezó así, con un premio. En 2008 ganó el Premio Jordi Sierra i Fabra con 17 años, el que sería su primer reconocimiento pero no el último. Ahora, casi veinte años después, se dedica exclusivamente a la escritura desde su rincón favorito a la sombra de la sierra de Algairén. Además, cuenta con más de 30 libros editados España y Latinoamérica en los que predomina la fantasía y la ciencia ficción, y otros premios literarios como el Kelvin 505 del festival Celsius 232 (2022), el Búho (2022), Inmortales (2022), Ficción Express (2020) y CREAR (2019).

Su obra ha sido la seleccionada de un total de 216 manuscritos, mayoritariamente de España pero también con presencia de Latinoamérica, Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí. Y, como singularidad, este año se ha apreciado un ligero predominio de la fantasía, que por primera vez supera por un margen muy estrecho a la ciencia ficción, el género más representado tradicionalmente en el certamen. Por otro lado, mientras que el terror mantiene una presencia menor, también se ha apostado por nuevos géneros como el 'romantasy'.