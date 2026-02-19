Las nominadas al Goya a Mejor Actriz Ángela Cervantes, Patricia López Arnaiz, Nora Navas, Antonia Zegers y Susana Abaitua, entre el "estrés" y el "subidón"

Las intérpretes Ángela Cervantes, Patricia López Arnaiz, Nora Navas, Antonia Zegers y Susana Abaitua, nominadas al Goya a Mejor Actriz Protagonista, se han reunido este martes en Barcelona para charlar sobre sus películas y la construcción de sus personajes.

A poco más de una semana de que se conozca el veredicto de la Academia, las cinco actrices han reconocido en el encuentro celebrado en el centro cultural El Born que están tratando de disfrutar estas semanas previas.

"Es un momento de estrés en el que tienes que tratar de gestionar muchas cosas", ha confesado Ángela Cervantes, nominada por su papel en 'La furia', mientras que Patricia López Arnaiz ha admitido que los últimos días los ha pasado de vacaciones "desconectada de todo".

La actriz Ángela Cervantes ('La furia') y Patricia López Arnaiz participa en un encuentro abierto al público con las nominadas a mejor actriz protagonista en los próximos premios Goya. / Enric Fontcuberta / EFE

Nora Navas, que con 'Mi amiga Eva' ha logrado su quinta nominación, ha subrayado lo bonito que es que las salas vuelvan a proyectar los largometrajes a lo largo de estas semanas, y Susana Abaitua, que opta a su primera estatuilla por 'Un fantasma en la batalla', ha descrito la sensación como un "subidón enorme".

Por su parte, la chilena Antonia Zegers, estos días de rodaje en América Latina, ha agradecido la posibilidad de que se den esta clase de encuentros que ha descrito como "un diálogo a los dos lados del Atlántico".

Llegada a las películas

En cuanto a sus llegadas a los proyectos que ahora les valen esta nominación al Goya, cada actriz ha explicado un recorrido distinto.

Gemma Blasco, directora de 'La furia', era compañera de instituto de Ángela Cervantes, por lo que el personaje de Alex ya estaba ligado a ambas desde hacía muchos años; mientras que Alauda Ruiz de Azúa, cineasta detrás de 'Los domingos', se topó con Patricia López Arnaiz en unos Forqué accidentados para la actriz.

"Yo tenía que entregar un premio, pero me hice un esguince en la alfombra roja por culpa de los zapatos. Mientras reposaba en un sofá, se me acercó Alauda y ahí se vio por primera vez un interés mútuo", ha rememorado la intérprete.

En cambio, Nora Navas y Cesc Gay ya habían trabajado juntos anteriormente, aunque la actriz ha admitido haberse sentido desbordada en 'Mi amiga Eva': "Cesc me pedía más comedia y más ligereza… ¡Pero si yo soy 'Pa negre', yo soy lorquiana!", ha bromeado.

Para Susana Abaitua, la primera sorpresa llegó en la localización del inicio del guion, que sucedía en su pueblo, un texto que consideró "redondo" y que la llevó a una construcción del personaje "apasionante y muy compleja".

La construcción del personaje

Antonia Zegers ha descrito la llegada de la propuesta de 'Los Tortuga' como "pura luz", ya que la película se comenzó a fraguar cuando la pandemia ya aflojaba en España, pero se encontraba en su punto álgido en América Latina.

Sobre la construcción de los personajes, Abaitua ha reconocido que le costó mucho entender a Amaia y por qué decide "no tener vida" en un "viaje hacia la soledad", mientras que Cervantes ha descrito el rodaje como "gozoso" pese a lo "doloroso del proceso de investigación".

"Eva es un personaje que dice poco y piensa mucho, esa es la complejidad del personaje", ha revelado Navas, a la vez que López Arnaiz ha lanzado una pregunta al aire: "¿Haciendo cine podemos ser más sinceros que en la vida?", una reflexión que le ha llegado tras sentirse muy cómoda interpretando a la tía protectora de 'Los domingos'.

La ganadora del Goya a Mejor Actriz Protagonista se dará a conocer el próximo 28 de febrero en la gala que se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona