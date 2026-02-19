Max Navarro toca las 'Estrelles' en los Secret Shows de Les Nits Occident

Max Navarro (Premià de Mar, 2002) entró en la historia de 'Operación Triunfo' cuando a principios del pasado diciembre publicó la canción 'Estrelles'. Hasta entonces, después de 25 años de academia, ningún cantante salido del célebre concurso televisivo había iniciado su carrera discográfica en solitario con un 'single' en catalán. Beth, Elena Gadel, Aitana, Alfred, Miki Núñez, Chiara Oliver…, todos se habían estrenado en castellano, con suerte dispar. A Max no le ha ido mal. Un millón y medio de escuchas en Spotify (y casi 400.000 visualizaciones en YouTube) avalan hasta la fecha su apuesta por el catalán en 'Estrelles'.

"Me siento cómodo componiendo tanto en catalán como en castellano, pero en este caso fue una decisión que salió de manera natural y ni me lo pensé", afirmó el artista de Premià durante su miniactuación en el marco de los Secret Shows de Les Nits Occident, el ciclo de conciertos de bolsillo con protagonista sorpresa que celebra su tercera edición en la IQOS Boutique de Barcelona. 'Estrelles' fue, como era previsible, el número que cerró el pase y el que mayor entusiasmo despertó entre el centenar largo de admiradores y curiosos que se dieron cita en este nuevo capítulo de la iniciativa que organizan conjuntamente Occident, Cervezas Alhambra, EL PERIÓDICO, Caixabank y el Grupo Clipper’s, promotora responsable del festival veraniego de los jardines del Palau de Pedralbes.

Accidente en el gimnasio

Max Navarro se presentó en el escenario con una muleta y una bota ortopédica Walker ("se me cayó encima un disco de 25 kilos cuando entrenaba", explicó) y, después de declararse "muy orgulloso" de su paso por 'OT' ("me ha cambiado la vida radicalmente"), se sentó ante el piano eléctrico y arrancó la actuación con la delicada 'Blau marí', una canción que nunca antes había cantado en público.

A esta le siguieron dos versiones: una lectura en clave de balada de 'Yo no te pido la luna', adaptación del clásico italiano 'Non voglio mica la luna' que en 1984 popularizó en castellano la mexicana Daniela Romo (y que Max Navarro acaba de publicar como su último sencillo), y nada menos que el popular 'Careless whisper' de George Michael, número que él mismo definió como "un poco cortavenas" y que bien podía haber dedicado a los ruidosos espectadores situados al fondo de la sala que no hablaban precisamente en susurros.

Y para cerrar, dos canciones escritas durante su estancia en la academia de 'OT': la todavía inédita 'Vertigen', con su punto de teatro musical, y, no podía ser de otra manera, la exultante 'Estrelles', cantada de principio a fin por las primeras filas.