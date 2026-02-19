Todo listo en Los Ángeles para el debut del Orfeó Català con la LA Phil y la 'Missa Solemnis' de Beethoven dirigida por Dudamel

Todo listo en Los Àngeles para acoger el debut en Estados Unidos del Orfeó Català con la 'Missa Solemnis' de Ludwig van Beethoven (1770-1827), una obra magna, exigente y profunda que pocas veces se interpreta. Gustavo Dudmel, aclamado director venezolano de LA Phil se enfrenta a ella por primera vez con su orquesta este viernes en el Walt Disney Concert Hall. Para su estreno con esta colosal pieza ha querido contar con el Orfeó Català y el Cor de Cámara del Palau de la Música Catalana que actuarán en los conciertos que ofrecerá también sábado y domingo. Como solistas contará con un reparto de campanillas: la soprano Pretty Yende, la mezzosoprano Sarah Saturnino, el tenor SeokJong Baek y el bajo Nicholas Brownlee.

El Orfeó Català, coro amateur con 130 años de historia que actualmente dirige Xavier Puig, ha viajado a EEUU con casi 150 'cantaires'. Para esta formación que en los últimos años ha desarrollado una importante actividad con estrenos y actuaciones en el extranjero junto a destacados conjuntos esta actuación es especial no solo por la complejidad y exigencia de la obra sino por el hito de cantarla en EEUU donde no habían actuado nunca.

El Cor de Cambra, el único coro profesional que tiene el Orfeó sí lo había hecho ya en cantado a las órdenes de Dudamel en Los Ángeles en el estreno de una curiosa versión de la única ópera de Beethoven, 'Fidelio', en versión de concierto semiescenificado para público sordo y oyente en 2022. El ambicioso proyecto que quedó reflejado en el documental 'El canto de las manos', dirigido por la actriz española María Valverde, esposa de Dudamel, se pudo ver en el Liceu.

El Orfeó Català tiene un vínculo histórico con esta obra que Beethoven creó entre 1819 y 1922: fue el primer coro que la interpretó en España en 1927, ocasión que aprovechó para grabarla. La cantaron por primera vez el 8 de junio en el Palau de la Música Catalana, sede del Orfeó Català, y hicieron dos conciertos más, los días 12 y 18, con motivo del centenario de la muerte de Beethoven. El último fue transmitido en directo por Ràdio Barcelona y se grabó en doce discos de piedra en la que se considera la primera grabación de esta obra.

Beethoven la creó compaginándola con la 'Novena Sinfonía', en un momento de introspección en el que estaba casi completamente sordo y sólo escuchó completa esta obra en su cabeza. La creó para la investidura como Arzobispo de Ölmutz de su amigo el Archiduque Rodolfo de Austria, hijo del emperador Leopoldo II y alumno de Beethoven en piano y composición además de mecenas del músico. Pero no pudo completarla para ese día y se estrenó más tarde.

La 'Missa Solemnis' sigue la doctrina y el rito de la Iglesia pero en este gran testamento sonoro está compuesto "desde el corazón, al corazón", como escribió Beethoven. En términos de duración, dificultad y dimensiones de la orquesta es una obra colosal pensada más para ser interpretada en un auditorio que en una iglesia, como ocurre con su 'Misa en Do mayor' (1807). Se interpretó por primera vez en San Petersburgo, en abril de 1824. Un mes después, en mayo, el propio Beethoven dirigió tres partes de la obra -Kyrie, Credo y Agnus Dei- el mismo día del estreno de su 'Novena Sinfonía'. Ambas obras suelen compararse porque en la misa prevalece la idea de un mundo donde la libertad, la fraternidad y el amor perviven. No hay que olvidar que Beethoven, aunque católico, era hijo de la Ilustración.