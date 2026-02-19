La librería Blanquerna de Madrid abre la exposición de la revista 'El Ciervo' por sus 75 años

La nueva sede de librería Blanquerna y de la Delegació de la Generalitat en Madrid (en la calle Orense 62) ha abierto la exposición de la revista 'El Ciervo' por sus 75 años, que se podrá ver gratuitamente hasta finales del abril.

La inauguró el martes la delegada del Govern, Núria Marín, mientras que el director de la revista, Jaume Boix, mantuvo un diálogo con el catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, Ignacio Sánchez Cuenca, sobre 'La asfixia de la democracia', informa la revista este miércoles en un comunicado.

Núria Marín definió la publicación como un ejemplo de espíritu reflexivo con tono respetuoso en un contexto actual de crispación, y destacó su papel como puntual cronista de los últimos 75 años.

29.000 VISITANTES EN BARCELONA

La exposición está comisariada por el profesor Sergi Álvarez Riosalido y se pudo ver antes en el Palau Robert de Barcelona, donde tuvo 29.000 visitantes.

En Madrid ocupa la planta baja de la nueva sede y muestra las 815 portadas de la revista que cubren las paredes de todo el espacio, así como un rincón dedicado a repasar la censura que sufrió en la dictadura.

JAUME BOIX

Jaume Boix deseó que los madrileños puedan ver este "repaso a la historia de la decana de las revistas españolas de pensamiento y cultura".

Sánchez Cuenca dijo que la democracia está en riesgo, entre otras cosas porque las nuevas generaciones dudan del papel de los partidos como intermediarios: "No es la primera vez que esto ocurre en el último siglo, pero está por ver en qué acabará el actual descrédito" de la política.