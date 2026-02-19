El ciclo Iberoexperia Session regresa con Estrella Morente y una muestra de la riqueza artística de Latinoamérica

Iberoexperia Sessions, ciclo de conciertos que nació con la voluntad de mostrar la diversidad musical iberoamericana a través de un puñado de artistas innovadores en Barcelona y Madrid, ha anunciado la programación de su tercera edición, que abrirá fuego el próximo 23 de abril en la capital catalana con la colombiana La Muchacha (La 2 de la Sala Apolo). Este es uno de los cinco nombres que componen el cartel de este año, lo que supone, con la mencionada doble base de operaciones, un total de 10 conciertos. La fiesta final, en Madrid, la dará Estrella Morente, única artista española de la programación, el 7 de noviembre. La semana antes, el 29 de octubre, la cantante granadina de pedigrí flamenco clausurará el ciclo en Barcelona (Paral·lel 62).

En un negocio tradicionalmente masculino, en esta nueva edición de Iberoexperia Sessions (dirigida por Anamaria Rigotto) cuatro de los cinco espectáculos programados estarán protagonizados por mujeres. Más allá de La Muchacha, que actuará junto al bajista y contrabajista Miguel Velásquez Matijasevic en un diálogo musical entre ambos, y Estrella Morente, que desplegará su raíz y vanguardia flamenca, el ciclo viajará hasta Brasil, Venezuela y Argentina. Lo hará a través de la brasileña Liniker (29 de mayo, Apolo), primera artista transgénero en ganar un Latin Grammy (en 2022 conquistó el Mejor Álbum de Música Popular en Lengua Portuguesa por 'Indigo Borboleta Anil'); la banda venezolana Los Amigos Invisibles (19 de junio, Paral·lel 62); y la argentina reina de la nu-cumbia, una de las abanderadas del folclore con tintes electrónicos, La Yegros (17 de septiembre, La 2 de Apolo).

El precio de las entradas de la nueva edición del ciclo Iberoexperia Session ya están a la venta y los precios van desde los 31,45 euros hasta los 41,80 (con descuentos activos por compra anticipada).