Arte
Los galeristas de arte se concentrarán en los museos el 20 de febrero en protesta por el IVA
La protesta en el Reina Sofía, IVAM, MACBA y CAAC, entre otros, busca visibilizar la situación de los galeristas y artistas ante el silencio del Gobierno tras la huelga de principios de mes
La galerías de arte de toda España han convocado una concentración en los principales museos de arte contemporáneo, entre ellos el IVAM, para protestar por el silencio del Gobierno ante su reclamación de un IVA cultural competitivo.
La protesta, que tendrá lugar el próximo 20 de febrero, reunirá en el interior de museos como el Reina Sofía de Madrid, el IVAM de València, el MACBA de Barcelona y el CAAC de Sevilla a galeristas y artistas que reclaman un IVA reducido.
Tras la huelga de una semana de duración a principios de febrero, "la respuesta de las instituciones ha sido el silencio", han denunciado en un comunicado este miércoles.
Ni el Ministerio de Cultura, ni el de Hacienda, organismos responsables de su reclamación, se han puesto en contacto con ellos, "ignorando una realidad insostenible".
Mientras países vecinos han aplicado la directiva europea que permite tasar las compras de arte con un IVA reducido de entre el 5 y el 8 %, en España se siguen tasando al 21 %, lo que genera una clara desventaja, sobre todo en el entorno de ferias de arte internacionales como ARCO.
La concentración tendrá el lugar de forma simultánea en los principales museos de arte contemporáneo de España, "para reclamar que no pedimos privilegios, pedimos igualdad y para recordar que no hay museos sin arte, ni país, sin artistas, ni patrimonio", ha subrayado el Consorcio de galerías de arte contemporáneo.
