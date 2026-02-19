El frío y la ilusión de ‘Disney on Ice’ aterrizan en Barcelona

Entre la música de las películas más reconocidas de Disney, los patinadores y patinadoras de 'Disney on Ice' realizan sus últimos ensayos en la pista de hielo del Palau Sant Jordi antes de iniciar los espectáculos de la temporada. La gira llega este jueves a Barcelona en su 33ª edición, después de hacer gira por Francia, Países Bajos y Suiza. El espectáculo dará siete sesiones entre los días 19 y 22 de febrero y finaliza con la gira de España, tras pasar por Madrid y Valencia.

Aunque la temporada en Barcelona empieza ahora, las entradas para el próximo año ya están disponibles. "Ante la buena respuesta del público, acabamos de anunciar que el año que viene volvemos con un nuevo espectáculo", explica Carla Linares, responsable de comunicación de Proactive.

"Siempre pretendemos ofrecer las historias que han tenido más impacto en el público a nivel global, buscando el equilibrio con las más clásicas", apunta Linares. Así, 'Disney on Ice' sube a la pista de hielo a personajes actuales, pero también a aquellos más clásicos: desde la Cenicienta y la Bella y la Bestia, hasta Bayana y Olaf, de Frozen, que no pueden faltar en este ambiente helado.

Aunque el formato es el mismo cada año, durante las temporadas se hacen cambios en las actuaciones para cambiar la experiencia de aquellos que acuden cada año. En esta ocasión, una de las novedades es un número aéreo en el que "Rapunzel juega con unas telas amarillas, haciendo alusión a su larga cabellera", tal como detalla Alícia Sánchez, patinadora y 'host' del espectáculo en Barcelona.

Un público familiar

El espectáculo está dirigido a las familias al completo, no únicamente a los más pequeños: "Veo a abuelos que crecieron con Mickey y lo ven y se emocionan, así como niños que cantan las canciones de 'Frozen", apunta la patinadora Sánchez.

'Disney on Ice' cuenta con dos presentadores que van explicando la historia e introduciendo a los personajes. Además, antes de iniciar el 'show', se escogen a algunos niños del público que puedan ver el espectáculo desde cerca e interactuar con los patinadores y sus historias. "Aquellos que son escogidos pueden ayudar a Rapunzel y encender el farol que luego sube al cielo", señala la presentadora.

Noticias relacionadas

El espectáculo cuenta con 46 patinadores que van entrando y saliendo del set, cambiándose de vestuario, para explicar las diferentes historias. "Animo a contar cuántos artistas hay sobre la pista porque es un poco difícil, ya que nos vamos moviendo todo el rato", explica Lázaro. De esta manera, aunque no todos están presentes a lo largo de las dos horas de función, los patinadores conocen las diferentes coreografías: "Debemos estar preparados para cualquier eventualidad", asegura Lázaro.