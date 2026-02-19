Daniel Fernández vuelve a la presidencia del Gremi d'Editors tras ganar las elecciones

Daniel Fernández, editor de Edhasa y presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, será el nuevo presidente del Gremi d'Editors de Catalunya tras conseguir el 73,68% de los votos emitidos en las elecciones celebradas este jueves. La candidatura encabezada por Roman de Vicente, editor de Urano y representante de una propuesta reformista, solo ha obtenido el 26,32% de los votos, según ha informado el propio gremio.

Fernández, que ya fue presidente de los editores catalanes de forma fugaz en 2014 , liderará una junta directiva formada por el presidente saliente Patrici Tixis (Planeta) en calidad de vicepresidente primero, Patxi Beascoa (Penguin Random House) como vicepresidente segundo y Oriol Magrinyà (Editorial Barcino y president de Editors.cat) como vicepresidente tercero. Como secretario estará Antonio Garrido (Edebé), tesorero será Frederic Rahola (Editorial Teide) y Leopold Blume (Naturart) será el contador.

Noticias relacionadas

La junta también tendrá como vocales a Fernanda Castillo (Anagrama), Maite Ciruela (Folioscopio), Aurora Cuito (Libros del Asteroide), Luisa Gutiérrez (Barcanova), Eva Jiménez (Flamboyant), Xavier Mallafré (Abacus Futur), Joaquim Palau (Arpa Editores), Emili Rosales (Grup 62), Oscar Valiente (Norma) y Lluís Zendrera (Juventud). Como vocales cooptados que se incorporarán a la junta figuran Alexandre Amat (Profit Editorial), Joaquim Álvarez de Toledo (Planeta de Agostini Profesional y Formación), Antoni Comas (Tibidabo), Jordi Ferré (Cossetània Editorial y expresidente de Editors.cat), Ilya Pérdigo (Clandestina Editorial y expresidente de Editors.cat) y Joan Sala (Comanegra).