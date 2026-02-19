Industria editorial
Daniel Fernández vuelve a la presidencia del Gremi d'Editors tras ganar las elecciones
El editor de Edhasa y presidente de la Federación de Gremios de Editores de España sustituye en el cargo a Patrici Tixis, vicepresidente primero
El sector editorial sigue en racha y prevé cerrar 2025 con un nuevo récord de casi 1.250 millones de euros facturados
Daniel Fernández, editor de Edhasa y presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, será el nuevo presidente del Gremi d'Editors de Catalunya tras conseguir el 73,68% de los votos emitidos en las elecciones celebradas este jueves. La candidatura encabezada por Roman de Vicente, editor de Urano y representante de una propuesta reformista, solo ha obtenido el 26,32% de los votos, según ha informado el propio gremio.
Fernández, que ya fue presidente de los editores catalanes de forma fugaz en 2014, liderará una junta directiva formada por el presidente saliente Patrici Tixis (Planeta) en calidad de vicepresidente primero, Patxi Beascoa (Penguin Random House) como vicepresidente segundo y Oriol Magrinyà (Editorial Barcino y president de Editors.cat) como vicepresidente tercero. Como secretario estará Antonio Garrido (Edebé), tesorero será Frederic Rahola (Editorial Teide) y Leopold Blume (Naturart) será el contador.
La junta también tendrá como vocales a Fernanda Castillo (Anagrama), Maite Ciruela (Folioscopio), Aurora Cuito (Libros del Asteroide), Luisa Gutiérrez (Barcanova), Eva Jiménez (Flamboyant), Xavier Mallafré (Abacus Futur), Joaquim Palau (Arpa Editores), Emili Rosales (Grup 62), Oscar Valiente (Norma) y Lluís Zendrera (Juventud). Como vocales cooptados que se incorporarán a la junta figuran Alexandre Amat (Profit Editorial), Joaquim Álvarez de Toledo (Planeta de Agostini Profesional y Formación), Antoni Comas (Tibidabo), Jordi Ferré (Cossetània Editorial y expresidente de Editors.cat), Ilya Pérdigo (Clandestina Editorial y expresidente de Editors.cat) y Joan Sala (Comanegra).
- El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Carlos Zanón: 'Nunca he pagado para que duerman conmigo, pero puedo entender esa clase de soledad abisal
- Eurovisión se cuela en la final del Benidorm Fest con el apoyo de Nebulossa a Palestina y el regreso de Chanel y Melody
- TV3 abre un expediente informativo a Xavi Valls por la guerra con 'Fanzone
- Cuando un libro vende cero ejemplares
- Muere Robert Duvall, el ‘consigliere’ de los Corleone que surfeó en Vietnam
- Cuando el cantante habla en inglés en el concierto como si estuviera en su barrio (y tú no lo sigues)