Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe AndrésViento CatalunyaBarcelonaBorrasca PedroViviendaAndreu BuenafuenteGonzález AmadorDonald TrumpLaLigaAguaYolanda Díaz
instagramlinkedin

Estreno de cine

Crítica de 'Little Amélie': un filme de animación muy delicado y preciso sobre la niñez, la estima y la diferencia cultural

Maylis Wallade y Liane Cho-Han dirigen una película ambientada en el Japón de 1969, en torno a la hija recién nacida de una familia belga

Una imagen de 'Little Amélie'

Una imagen de 'Little Amélie' / A Contracorriente

Quim Casas

Quim Casas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Little Amélie'

Dirección: Maylis Wallade, Liane Cho-Han

Animación

Estreno: 20/2/2026

Puntuación: * * * * 

Lo primero que escuchamos en 'Little Amélie', una película de animación francesa de delicado trazo y suave paleta de colores que habla tanto de la infancia como de las diferencias culturales, es lo siguiente: "Dios no tenía interés por nada. Dios carecía de mirada". Son las reflexiones de un bebé, Amélie, que equipara su punto de vista al de Dios y no dice nada hasta que no tiene una cierta edad. Estamos en el Japón de 1969. Un matrimonio belga con dos hijos pequeños y la recién nacida Amélie, que solo profiere gritos y realiza agitados movimientos. Amélie está fascinada por una aspiradora, a la que considera su amiga. La primera palabra que dirá es… ¡aspiradora!

A partir de este momento, el filme bascula entre lo real y lo fantástico centrándose en la relación de estima que se produce entre Amélie y la joven japonesa que la cuida, con quien establece una gran complicidad. La secuencia del día de los difuntos es preciosa, por su estilo visual y por su significado dramático en un momento del relato en el que aparecen el fantasma cultural entre Oriente y Occidente y el trauma de Japón por la derrota en la guerra. Un objeto insignificante, como el tarro de cristal en la playa, adquiere una dimensión casi elegiaca y en su interior se contienen todas las esperanzas en un mundo mejor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  2. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  3. Carlos Zanón: 'Nunca he pagado para que duerman conmigo, pero puedo entender esa clase de soledad abisal
  4. Eurovisión se cuela en la final del Benidorm Fest con el apoyo de Nebulossa a Palestina y el regreso de Chanel y Melody
  5. TV3 abre un expediente informativo a Xavi Valls por la guerra con 'Fanzone
  6. Cuando un libro vende cero ejemplares
  7. Muere Robert Duvall, el ‘consigliere’ de los Corleone que surfeó en Vietnam
  8. Cuando el cantante habla en inglés en el concierto como si estuviera en su barrio (y tú no lo sigues)

¿Crossover soñado? Los actores de ‘Los Bridgerton’ se declaran fans de Rosalía y aseguran que “encajaría perfectamente” en la serie

¿Crossover soñado? Los actores de ‘Los Bridgerton’ se declaran fans de Rosalía y aseguran que “encajaría perfectamente” en la serie

Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Catalunya que están en la lista

Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Catalunya que están en la lista

La actriz María León tendrá que pagar una multa de 5.700 euros por su incidente con policías locales

La actriz María León tendrá que pagar una multa de 5.700 euros por su incidente con policías locales

Emiliano García-Page recuerda a Lambán en 'El Hormiguero' tras las palabras de Óscar López: "Él no se lo merecía"

Emiliano García-Page recuerda a Lambán en 'El Hormiguero' tras las palabras de Óscar López: "Él no se lo merecía"

Andreu Buenafuente vuelve al trabajo tras el parón por baja médica

Andreu Buenafuente vuelve al trabajo tras el parón por baja médica

Luz Casal, cantante: "Ponerse límites es cortar las posibilidades de ser mejor"

Crítica de 'Little Amélie': un filme de animación muy delicado y preciso sobre la niñez, la estima y la diferencia cultural

Crítica de 'Little Amélie': un filme de animación muy delicado y preciso sobre la niñez, la estima y la diferencia cultural

Crítica de 'Sin conexión': Bradley Cooper explora, como director, la crisis compartida de la mediana edad

Crítica de 'Sin conexión': Bradley Cooper explora, como director, la crisis compartida de la mediana edad