La cinta producida por Martin Scorsese 'Late Fame' abrirá el Americana Film Fest

La película 'Late Fame', protagonizada por Willem Dafoe y Greta Lee y producida por Martin Scorsese, será la cinta inaugural del festival de cine indie estadounidense de Barcelona Americana Film Fest.

'Late Fame' sigue a un poeta de la escena 'underground' del Nueva York de los 70, lejos de sus días de presunta gloria. Una historia de antihéroes que tendrá en el festival su estreno en España tras pasar por el festival de cine de Venecia, han explicado este miércoles los organizadores en un comunicado.

Rostros habituales del cine independiente como Paul Mescal, Rose Byrne, Callum Turner, Chloë Sevigny, Channing Tatum, Josh O'Connor o Dakota Johnson son algunos de los actores que desfilarán por las pantallas del festival, que acogerá Barcelona del 10 al 15 de marzo .

En total se presentarán 58 títulos, 38 de ellos largometrajes, que se proyectarán en los Cines Aribau, los Cines Girona, Texas, Zumzeig, la Filmoteca de Catalunya y Video Instan.

Lo nuevo de Max Walker-Silverman cerrará el festival

La clausura quedará en manos de la cinta 'Rebuilding', dirigida por Max Walker-Silverman y protagonizada por Josh O'Connor y Amy Madigan (nominada al Oscar este año por 'Weapons').

Presentada en el último festival de Sundance, la película cuenta con una nominación a los Independent Spirit Awards y forma parte del Top 10 del National Board of Review.

Este año, el festival dedica su retrospectiva a los Ross Brothers (Bill Ross IV y Turner Ross), que se dejarán caer por el festival.

Reconocidos en festivales como el SXSW de Austin (EEUU), la Berlinale, Venecia o Sundance, la retrospectiva permitirá redescubrir su universo particular: la adolescencia errante de 'Gasoline Rainbow' o la barra crepuscular de 'Bloody Nose, Empty Pockets'.

Paul Mescal y Dakota Johnson

Entre otras secciones del festival, destaca 'Tops', con lo más esperado del indie estadounidense y que esta edición trae propuestas como 'The History of Sound', de Oliver Hermanus, con Paul Mescal y Josh O'Connor.

Una de las actrices del momento por su nominación al Oscar, Rose Byrne, también podrá verse en 'Tow', de Stephanie Laing, basada en la historia real de una mujer sin techo que vive en su viejo coche en Seattle.

Noticias relacionadas

Otros títulos destacados son 'Splitsville', una comedia con Dakota Johnson, y 'Lurker', de Alex Russel, el guionista de la aclamada serie 'The Bear', y que trata sobre la fama y las redes sociales.