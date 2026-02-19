Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe Andrés de InglaterraViento CatalunyaTráficoBorrasca PedroViviendaDAO PolicíaGonzález AmadorDonald TrumpLaLigaAguaYolanda Díaz
instagramlinkedin

Cine

El Brain Film Fest 2026 conectará cine, arquitectura y salud cerebral con 46 producciones

Bajo el lema 'Habitar la mente', el festival coincidirá con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, presentando largometrajes y cortometrajes que exploran la neurodivergencia.

La actriz Alba Rohrwacher, en un fotograma de la película 'Tres adioses', dirigida por Isabel Coixet.

La actriz Alba Rohrwacher, en un fotograma de la película 'Tres adioses', dirigida por Isabel Coixet. / EP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 9 Brain Film Fest, que se celebrará del 11 al 15 de marzo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), tendrá 46 producciones que abordarán cómo la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo contribuyen a la calidad de vida, la salud cerebral, el bienestar y el sentido de pertenencia social.

El festival, bajo el lema 'Habitar la mente', coincidirá con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona y el congreso internacional UIA 2026, informan los organizadores, Fundación Pasqual Maragall, en un comunicado de este miércoles.

Esta edición contará con 7 largometrajes, de ficción y documental, 20 cortos en competición y 19 propuestas más en secciones paraleles, invitando al espectador a explorar cómo "influyen e impactan" los espacios que habita.

El director artístico del festival, Albert Solé, ha explicado que también mantienen la mirada "hacia las historias que ponen el foco en la neurodivergencia y la salud cerebral", que es el espacio natural del festival.

TÍTULOS SELECCIONADOS

Entre las ficciones que conforman la sección competitiva --y optan al XVI Premio Solé Tura a Mejor Largometraje y al Premio del Público-- se encuentran 'Incontrolable (I Swear)' de Kirk Jones; 'Her Difference' de Lola Doillon; 'Tres adioses' de Isabel Coixet; 'Valor sentimental' de Joachim Trier; 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Adúa; 'La furia' de Gemm Blasco, y 'My Brain After the Rupture' de Ursula Macfarlane.

En la sección de cortometrajes en competición, se han seleccionado 20 trabajos de 8 países, escogidos entre 208 propuestas recibidas, que se presentarán en 4 sesiones y competirán por el Premio Solé Tura a Mejor Cortometraje y por el Premio del Público.

FUERA DE COMPETICIÓN

Fuera de competición, el festival presentará documentales como '27 Storeys', 'Canalla. El pom de dalt', 'Solo pienso en ti', 'No Other Land' y 'Papallones negres', entre otros.

La edición de 2026 se inaugurará el 11 de marzo con 'Romería', de Carla Simón, que recogerá el Premio Especial Brain Film Fest 2025, y se clausurará con 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta.

Noticias relacionadas

Además, ofrecerá sesiones escolares para alumnos de secundaria, sesiones familiares y sesiones adaptadas con aforo reducida, iluminación regulada y films "de tono vitalista", como 'Chico y Rita', de Fernando Trueba y Javier Mariscal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  2. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  3. Carlos Zanón: 'Nunca he pagado para que duerman conmigo, pero puedo entender esa clase de soledad abisal
  4. TV3 abre un expediente informativo a Xavi Valls por la guerra con 'Fanzone
  5. Cuando un libro vende cero ejemplares
  6. Muere Robert Duvall, el ‘consigliere’ de los Corleone que surfeó en Vietnam
  7. Alfonso de Vilallonga: 'La izquierda de ahora tiene una parte de Santa Inquisición
  8. Isabel Arias, escritora: 'Nunca deberíamos descuidar a los amigos por tener pareja

Nikolaj Coster-Waldau, más allá de Jaime Lannister: "Ahora que intentan dividirnos, es importante recordar que todos somos iguales"

Nikolaj Coster-Waldau, más allá de Jaime Lannister: "Ahora que intentan dividirnos, es importante recordar que todos somos iguales"

La prolífica África Vázquez gana el Premio Minotauro 2026

La prolífica África Vázquez gana el Premio Minotauro 2026

Todo listo en Los Ángeles para el debut del Orfeó Català con la LA Phil y la 'Missa Solemnis' de Beethoven dirigida por Dudamel

Todo listo en Los Ángeles para el debut del Orfeó Català con la LA Phil y la 'Missa Solemnis' de Beethoven dirigida por Dudamel

Las nominadas al Goya a Mejor Actriz Ángela Cervantes, Patricia López Arnaiz, Nora Navas, Antonia Zegers y Susana Abaitua, entre el "estrés" y el "subidón"

Las nominadas al Goya a Mejor Actriz Ángela Cervantes, Patricia López Arnaiz, Nora Navas, Antonia Zegers y Susana Abaitua, entre el "estrés" y el "subidón"

El Brain Film Fest 2026 conectará cine, arquitectura y salud cerebral con 46 producciones

El Brain Film Fest 2026 conectará cine, arquitectura y salud cerebral con 46 producciones

Muere Tom Noonan actor de 'Heat', 'Robocop 2' o 'El último gran héroe', a los 74 años

Muere Tom Noonan actor de 'Heat', 'Robocop 2' o 'El último gran héroe', a los 74 años

La librería Blanquerna de Madrid abre la exposición de la revista 'El Ciervo' por sus 75 años

La librería Blanquerna de Madrid abre la exposición de la revista 'El Ciervo' por sus 75 años

Los galeristas de arte se concentrarán en los museos el 20 de febrero en protesta por el IVA

Los galeristas de arte se concentrarán en los museos el 20 de febrero en protesta por el IVA