El Brain Film Fest 2026 conectará cine, arquitectura y salud cerebral con 46 producciones

El 9 Brain Film Fest, que se celebrará del 11 al 15 de marzo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), tendrá 46 producciones que abordarán cómo la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo contribuyen a la calidad de vida, la salud cerebral, el bienestar y el sentido de pertenencia social.

El festival, bajo el lema 'Habitar la mente', coincidirá con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona y el congreso internacional UIA 2026, informan los organizadores, Fundación Pasqual Maragall, en un comunicado de este miércoles.

Esta edición contará con 7 largometrajes, de ficción y documental, 20 cortos en competición y 19 propuestas más en secciones paraleles, invitando al espectador a explorar cómo "influyen e impactan" los espacios que habita.

El director artístico del festival, Albert Solé, ha explicado que también mantienen la mirada "hacia las historias que ponen el foco en la neurodivergencia y la salud cerebral", que es el espacio natural del festival.

TÍTULOS SELECCIONADOS

Entre las ficciones que conforman la sección competitiva --y optan al XVI Premio Solé Tura a Mejor Largometraje y al Premio del Público-- se encuentran 'Incontrolable (I Swear)' de Kirk Jones; 'Her Difference' de Lola Doillon; 'Tres adioses' de Isabel Coixet; 'Valor sentimental' de Joachim Trier; 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Adúa; 'La furia' de Gemm Blasco, y 'My Brain After the Rupture' de Ursula Macfarlane.

En la sección de cortometrajes en competición, se han seleccionado 20 trabajos de 8 países, escogidos entre 208 propuestas recibidas, que se presentarán en 4 sesiones y competirán por el Premio Solé Tura a Mejor Cortometraje y por el Premio del Público.

FUERA DE COMPETICIÓN

Fuera de competición, el festival presentará documentales como '27 Storeys', 'Canalla. El pom de dalt', 'Solo pienso en ti', 'No Other Land' y 'Papallones negres', entre otros.

La edición de 2026 se inaugurará el 11 de marzo con 'Romería', de Carla Simón, que recogerá el Premio Especial Brain Film Fest 2025, y se clausurará con 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta.

Noticias relacionadas

Además, ofrecerá sesiones escolares para alumnos de secundaria, sesiones familiares y sesiones adaptadas con aforo reducida, iluminación regulada y films "de tono vitalista", como 'Chico y Rita', de Fernando Trueba y Javier Mariscal.