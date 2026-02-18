Fragancia
Rosalía lanza su primer perfume junto a Calvin Klein
La cantante Rosalía se ha unido de nuevo a Calvin Klein para relanzar el icónico perfume 'Euphoria'. Esta es la segunda colaboración de la artista catalana con la marca tras una campaña de ropa interior hace un año. La intérprete lanzará tres nuevas versiones del perfume: Euphoria Elixir Solar, Magnetic y Bold.
Al parecer, como avanzó 'Vogue', el objetivo es que, en esta nueva etapa, la fragancia esté más alineada ahora con las líneas de ropa interior y denim de Calvin Klein, "creando un diálogo más coherente entre moda y belleza".
Además, según la revista de moda, el perfume conservará algunos de sus rasgos más reconocibles: "las notas de orquídea seguirán presentes y el icónico frasco curvado, inspirado en la flor, permanece intacto". Sin embargo, Solar contará con una mezcla de vainilla y mango, Magnetic combinará vainilla y Bold añadirá madera de roble.
"Experimenta una nueva era de fragancias. Introducimos los elixires 'Euphoria'. Haz realidad la fantasía en tres expresiones olfativas diferentes", ha compartido la firma de moda en sus redes sociales junto a un vídeo en el que aparece la silueta de la artista.
