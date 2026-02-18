Película
VÍDEO | Primeras imágenes de Amaia como chica Almodóvar en 'Amarga Navidad'
La productora del director de cine, El Deseo, confirma el fichaje de la cantante para la película con un vídeo del rodaje
Amaia ya es oficialmente una chica Almodóvar. El Deseo, la productora del director de cine, ha confirmado este miércoles este fichaje con un breve vídeo de la cantante, que regresa a la interpretación tras su papel protagónico en la serie 'La Mesías', de Los Javis, en el rodaje de la película 'Amarga Navidad'.
En la grabación aparece la joven intérprete junto al resto del reparto y, al final del vídeo, parece que se prepara para cantar. "Amaia siendo una chica Almodóvar hace que nuestro día sea menos amargo", ha compartido desde la productora. Por su parte, la artista también ha reaccionado a la noticia en X con un "cómo te quedas".
El reparto de la película, que se estrenará el próximo 20 de marzo en cines de la mano de Warner Bros. Pictures Spain, incluirá a Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez, y con la colaboración especial de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.
La película narra la estrecha relación entre realidad y ficción, entre la inspiración y la vida, planteando el debate sobre los límites de la autoficción.
