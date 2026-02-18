Sucesos
Shia LaBeouf, en libertad tras ser detenido en Nueva Orleans por pelearse en un bar
El actor fue denunciado con dos cargos de agresión durante las celebraciones del Mardi Gras
El actor Shia LaBeouf ha sido puesto en libertad tras su detención en Nueva Orleans, donde había sido denunciado por dos hombres que le acusaron en la noche del martes de haberles agredido en un bar. El actor estadounidense fue acusado de dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido en la madrugada de este martes durante las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, informó el Departamento de Policía de esa ciudad.
El artista, reconocido por su trabajo en la saga 'Transformers', fue arrestado después de recibir atención médica por lesiones no especificadas. Según el comunicado de la policía, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 hora local en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios, cuando LaBeouf causó disturbios en un establecimiento no identificado y se tornó "cada vez más agresivo" al ser retirado del lugar.
De acuerdo con la versión oficial, una de las víctimas denunció haber sido golpeada varias veces por el actor con el puño cerrado. Posteriormente, tras abandonar el sitio y regresar con mayor agresividad, LaBeouf habría vuelto a agredir a la misma persona en la parte superior del cuerpo y a otra en la nariz, antes de ser finalmente detenido por las autoridades.
El actor había estado en una larga ronda de bares durante el fin de semana desde el jueves, la cual terminó en violencia en un bar de Faubourg Marigny en las primeras horas del Martes de Carnaval. Según The Hollywood Reporter (THR) LaBeouf compareció a una audiencia virtual ante un juez de la División de Magistrados del Tribunal Penal de la Parroquia de Orleans.
La jueza Simone Levine lo puso en libertad bajo palabra, y le indicó que debía asistir a futuras audiencias judiciales. Está previsto que regrese a la corte el 19 de marzo.
