El Orfeó Català se arranca a cantar en pleno vuelo a Los Ángeles

Los casi 150 intérpretes del Orfeó Català no pudieron esperar y se arrancaron a cantar en pleno vuelo directo con LEVEL a Los Ángeles donde este viernes les espera su debut en Estados Unidos. La coral catalana interpretará junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y su director, Gustavo Dudamel, la 'Missa Solemnis' de Beethoven en la icónica sala Walt Disney.

La actuación, organizada en coordinación con la tripulación para evitar problemas, sorprendió al resto de pasajeros con famoso pasaje coral del 'Himno de la alegría' de Beethoven que forma parte de la 'Novena Sinfonía'. Fue una experiencia única que seguro no olvidarán.

La aerolínea LEVEL tematizó el avión con reposacabezas especiales del Orfeó Català, algo que daba alguna pista de quien cantaba. La actuación será la antesala del histórico debut en América del Orfeó Català, un coro 'amateur' reconocido internacionalmente. Todo un hito para la formación catalana con 130 años de historia que fundó Lluís Millet, Amadeu Vives y Aureli Capmany que actualmente dirige Xavier Puig.

En los últimos años su actividad ha ido a más, tanto en número de conciertos como estrenos y salidas internacionales. El año pasado el Orfeó Català y la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) interpretaron 'Dream Requiem' de Rufus Wainwright, dirigida por Ludovic Morlot en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. También cantaron en la 'Sinfonía Resurrección' de Mahler con la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca bajo la batuta de Daniel Harding, en el Palau de la Música Catalana y en Girona.