Karla Sofía Gascón, Paco León y J.A. Bayona entregarán premios en los Goya 2026

La 40.ª edición de los premios Goya reunirá a más de 60 profesionales durante la noche del 28 de febrero para entregar las estatuillas a los ganadores. La 1 de TVE retransmitirá a partir de las 22:00 horas la gran noche del cine español, en la que se entregarán un total de 30 galardones, incluidos el Goya de Honor al cineasta Gonzalo Suárez y el Goya Internacional a la actriz Susan Sarandon.

La gala estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, bajo la dirección de Ángel Custodio y Tinet Rubira (Gestmusic Banijay Iberia), con guion de Juan Sanguino y Ana Joven, y con producción ejecutiva de la Academia de Cine representada por Rafael Portela, Piluca Baquero y Sergio Díaz.

Desde las 19:15 horas, la cadena pública también ofrecerá en directo la alfombra roja previa a la gala. Inés Hernand, Nuria Marín y la 'tiktoker' Marina Rivers serán las presentadoras de la alfombra roja y la cobertura del 'backstage' de la gala en la retransmisión que ofrecerá RTVE Play.

Entrega de premios

Las actrices Rossy de Palma, Laia Costa, Mónica Randall, Nathalie Poza, Natalia de Molina, Laia Marull, Victoria Luengo, Irene Escolar, Loles León, Karla Sofía Gascón, Antonia San Juan, Anna Castillo, Clara Segura, Ivana Baquero, Aasari Bibang, Nerea Camacho, Silvia Abril, Laura Weissmahr, Leonor Watling, Marina Comas, Cayetana Guillén-Cuervo, Vicky Peña, Zoe Bonafonte, Michelle Jenner, Amaia Romero y Toni Acosta entregarán alguno de los premios en la gala de Barcelona.

Los actores Diego Luna, Eduard Fernández, Paco León, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Eneko Sagardoy, Álex Brendemühl, Marcel Borràs, Arturo Valls, Miguel Herrán, Pepe Lorente, Enric Auquer, Salva Reina, Pol López, y el intérprete y cantante Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ también se subirán al escenario del Auditori Fòrum-CCIB.

Cineastas como J.A. Bayona, Mariano Barroso, Ángeles González-Sinde, Rodrigo Sorogoyen, Arantxa Echevarría, Mar Coll, Daniel Guzmán, Leticia Dolera, José Corbacho, María Ripoll, Marcel Barrena, Eduard Sola e Isa Campo; el director de animación Julio Díez; la diseñadora de vestuario Patricia Monné; el director de fotografía Edu Grau; el diseñador de sonido Oriol Tarragó, y la futbolista Alexia Putellas, participarán en una gala en la que tendrá protagonismo el talento catalán.