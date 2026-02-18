Cine
Javier Bardem, Tilda Swinton y otros artistas critican a la Berlinale por su silencio sobre Gaza
Ante la postura del presidente del jurado, Wim Wenders, de mantenerse al margen de la política, los firmantes de la carta rechazan la postura del festival ante el conflicto en Gaza
Más de 80 artistas han firmado una carta abierta al Festival de Cine Berlinale, condenando el silencio de la organización y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza, informó Variety.
Javier Bardem, Tilda Swinton, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri, Tatiana Maslany, entre otros profesionales de la industria, se encuentran entre los firmantes, que condenan el silencio del reconocido festival que se celebra en la capital alemana.
"Esperamos que las instituciones de nuestra industria se nieguen a ser cómplices de la terrible violencia que sigue ejerciéndose contra el pueblo palestino", dice la carta obtenida por el medio especializado en la que urgen al festival condenar "el genocidio israelí en curso contra los palestinos".
"Nos consterna la implicación de la Berlinale en la censura de artistas que se oponen al genocidio que Israel continúa perpetrando contra los palestinos en Gaza y al papel clave del Estado alemán en su facilitación", ahonda el escrito.
La carta llega en medio de la edición del festival y después de que el presidente del jurado, el director alemán Wim Wenders, declarara en la rueda de prensa inaugural que debían mantenerse al margen de la política, tras ser preguntado por Gaza y por el respaldo del Gobierno alemán, principal financiador del certamen, a Israel.
La respuesta de Wenders generó críticas en el sector, así como el rechazo de otros artistas que incluso cancelaron su participación en el encuentro, entre ellos la autora india Arundhati Roy, quien calificó los comentarios de "inadmisibles".
"Discrepamos fervientemente de la declaración del presidente del jurado de la Berlinale 2026, Wim Wenders, de que hacer cine es "lo opuesto a la política". No se puede separar uno de la otra", continúa el escrito.
La carta resalta que numerosos festivales internacionales de cine "han respaldado el boicot cultural al apartheid israelí" y destaca que "más de 5.000 profesionales del cine, entre ellos importantes figuras de Hollywood e internacionales, también han anunciado su negativa a colaborar con compañías e instituciones cinematográficas israelíes cómplices".
Estas son las personalidades que han firmado la carta:
Adam McKay
Adèle Haenel
Alan O’Gorman
Alexandra Juhasz
Alexandre Koberidze
Alia Shawkat
Alison Oliver
Alkis Papastathopoulos
Ana Naomi de Sousa
Angeliki Papoulia
Antigoni Rota
Ariane Labed
Artemis Anastasiadou
Ashley McKenzie
Avi Mograbi
Bahija Essoussi
Ben Russell
Bingham Bryant
Blake Williams
Blanche Gardin
Brett Story
Brian Cox
Camilo Restrepo
Carice Van Houten
Charlie Shackleton
Cherien Dabis
Christopher Young
Dali Benssalah
David Osit
Deragh Campbell
Dustin Defa
Eleni Alexandrakis
Elhum Shakerifar
Emilie Deleuze
Eyal Sivan
Fernando Meirelles
Fil Ieropoulos
Geoff Arbourne
Hany Abu Assad
Hind Meddeb
James Benning
Javier Bardem
John Greyson
Jon Jost
Khalid Abdalla
Leah Borromeo
Lukas Dhont
Mahdi Fleifel
Mai Masri
Malika Zouhali-Worrall
Manuel Embalse
Marina Gioti
Marion Schmidt
Merawi Gerima
Miguel Gomes
Mike Leigh
Miranda Pennell
Namir Abdel Messeeh
Nan Goldin
Narimane Mari
Nina Menkes
Pascale Ramonda
Patricia Mazuy
Paul Laverty
Pedro Pimenta
Peter Mullan
Phaedra Vokali
Robert Greene
Saeed Taji Farouky
Saleh Bakri
Samaher Alqadi
Sarah Friedland
Sepideh Farsi
Shirin Neshat
Smaro Papaevangelou
Sofia Georgovassili
Tatiana Maslany
Thodoris Dimitropoulos
Tilda Swinton
Tobias Menzies
Tyler Taormina
- El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Cuando un libro vende cero ejemplares
- TV3 abre un expediente informativo a Xavi Valls por la guerra con 'Fanzone
- Muere Robert Duvall, el ‘consigliere’ de los Corleone que surfeó en Vietnam
- Alfonso de Vilallonga: 'La izquierda de ahora tiene una parte de Santa Inquisición
- Estrella Morente: “Vivimos en la era ‘morentiana’ y no hay nadie que no esté tocado por él, aun sin saberlo”
- Una Super Bowl flamenca gana el Benidorm Fest: Tony Grox y Lucycalys hubieran dinamitado el Eurovisión que Israel ha secuestrado