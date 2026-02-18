Arte digital
Felipe Pantone se convierte en el primer español en intervenir The Sphere en Las Vegas
El artista valenciano firma los visuales que el emblemático coliseo estadounidense proyecta en la pantalla exterior del recinto. Desde que se inauguró en 2023, una treintena de artistas internacionales han transformado la esfera en su propio lienzo digital
Amparo Soria
Las aventuras de Felipe Pantone en Estados Unidos no dejan de sucederse. El artista valenciano ha consolidado su presencia en el mercado americano y culmina ahora ese recorrido en The Sphere, una de las mayores atracciones visuales y el lienzo digital más grande del mundo, situado en Las Vegas. Pantone se convierte en el primer español en exponer su obra en este escaparate global sobre el que se posan todas las miradas.
El amplio universo cromático que despliega Pantone en su obra ha sido extrapolado a la pantalla led más grande del mundo. Su intervención marca un hito, ya que de los 31 artistas que han dado vida a The Sphere, Pantone es el único español que ha pasado por allí desde que se inaugurara en 2023, cuando comenzó el programa XO/Art, iniciativa con la que esta compañía invita a creadores internacionales a transformar su superficie con intervenciones de gran formato. Se considera la pantalla exterior más grande y tecnológicamente avanzada del mundo y lo es por partida doble, ya que proyecta tanto por dentro como por fuera.
Es la pantalla exterior la que se conoce como la Exosphere, y es visible desde distintos puntos de Las Vegas. Se convirtió así en un nuevo territorio para el arte digital -cada día más en boga- a escala monumental.
La obra que Pantone ha desarrollado profundiza en su investigación constante sobre color, velocidad y percepción visual. Concebida específicamente para la escala y características técnicas de esta infraestructura, el artista valenciano ha adaptado su característico vocabulario visual de gradientes imposibles, tramas cinéticas y vibraciones ópticas que dialogan con la curvatura total de la arquitectura, donde la colorimetría propia de Pantone marca la pauta.
Tal como deslizó hace unos días, antes de hacerse público, aseguró que se trataba del mayor trabajo artístico de su carrera, al que ha titulado 'Visual Intensification: Focus', estrenado el 16 de febrero en la ciudad más grande del estado de Nevada.
Para el desarrollo del proyecto, Pantone contó con la colaboración del artista panameño Rosendo Merel, responsable de la parte de motion graphics y colaborador habitual en proyectos como 'Ultradynamic Range (Light & Sound)', presentada en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC ) en 2024. La dimensión sonora ha sido creada por Selecta33, uno de los productores clave de la escena urbana nacional.
La programación XO/Art reúne a destacados creadores internacionales cuyas obras se exhiben en este formato único. Entre los artistas que han participado previamente se encuentran Refik Anadol, Eric Haze, Jen Stark y Shepard Fairey, consolidando la plataforma como un referente global en arte digital contemporáneo.
Un universo creado desde Valencia
Pantone ha hecho cumbre en el arte digital con su intervención en Las Vegas, que se suma a la retahíla de trabajos que ha realizado en Estados Unidos en diferentes superficies. Una de las más destacadas la hizo en el estado de Nueva Jersey, con 'Optichromie for Jersey City', en la confluencia de las avenidas Summit con Magnolia, e hizo lo propio en Columbus, en Ohio, en 2023 en colaboración con el artista Okuda.
El artista, que fusiona el arte en movimiento con la estética digital y la artesanía de alta precisión, abarca la pintura, escultura, instalación y arte público a gran escala, combinando lo analógico y digital para reflexionar sobre la velocidad, la tecnología y el lenguaje visual en la era contemporánea. Todo ese vocabulario lo desarrolla ahora desde su centro de operaciones en Casa Axis, referencia arquitectónica de los años 70 en Valencia que ha convertido en su estudio y lugar de trabajo, además de funcionar como espacio expositivo.
Desde sus primeras intervenciones murales hasta sus esculturas y piezas lumínicas, el artista ha explorado cómo traducir la experiencia digital al soporte físico. The Sphere lleva esa búsqueda a otra dimensión, ya que la arquitectura no solo sostiene la obra sino que se convierte en una superficie activa; una pantalla total que irradia y redefine el paisaje urbano de Las Vegas.
