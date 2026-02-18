Un estudio confirma la autoría del Xalet del Catllaràs: es obra de Antoni Gaudí

Los vecinos y vecinas de la Pobla de Lillet tenían razón: el Xalet del Catllaràs es obra de Antoni Gaudí. Así lo corrobora el estudio elaborado por el arquitecto Galdric Santana, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y director de la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña – BarcelonaTech (UPC), a petición del Departamento de Cultura. Las conclusiones se han hecho públicas en una presentación celebrada este miércoles en el municipio del Alt Berguedà, que ha contado con la participación de la consejera de Cultura, Sònia Hernández; el alcalde de La Pobla, Enric Pla, y el autor del estudio.

El Xalet del Catllaràs. / EPC

Según Santana, existen cuatro elementos que evidencian la implicación de Gaudí en la proyección de este singular edificio ubicado en la sierra del Catllaràs, a partir de los cuales se ha fundamentado su trabajo. Lo más distintivo, apunta, es la sección transversal del Xalet, en concreto en lo que se refiere a la geometría del arco interior. La curva muestra un estilo constructivo únicamente al alcance del arquitecto barcelonés en aquella época (el trabajo data entre 1901 y 1908). Otros rasgos que permiten reconfirmar la autoría de Gaudí son la construcción en bóveda de rincón de claustro en una edificación anexa ya desaparecida, el uso de distribuidores a 45° para aprovechar al máximo el espacio interior, y las afirmaciones documentadas de Asís Viladevall y Domingo Sugrañes.

Ahora bien, el hecho es que Gaudí no firmó las obras ni reivindicó nunca su autoría. Esta situación puede provenir debido a que, siendo una época de mucho trabajo del arquitecto, no se encargó de dirigir los trabajos, lo que provocó que el proyecto fuera modificado por terceros, resultando en una ejecución que no seguía de forma fidedigna su propuesta. En la misma línea, se cree que quien podría haber dirigido los trabajos fue Juli Batllevell, colaborador habitual de Gaudí, aunque no se pudo certificar. Posteriormente y con el paso de los años, el Xalet ha sido objeto de algunas modificaciones.

Los rasgos que permiten reconfirmar la autoría de Gaudí son la construcción en bóveda de rincón de claustro en una edificación anexa ya desaparecida y el uso de distribuidores a 45° para aprovechar al máximo el espacio interior. / EPC

"Es un día importante para la Pobla de Lillet", ha celebrado Enric Pla, añadiendo que "nadie podrá poner en duda que el Xalet es obra de Gaudí". En una línea similar, Sònia Hernández ha compartido la alegría de los locales y ha puesto de relieve que la certificación es fruto de un estudio "muy riguroso". "Había que aclarar la atribución del Xalet a Gaudí, que era largamente intuida, pero que nunca se había demostrado científicamente", recalcó.

Año Gaudí 2026

La presentación del estudio se enmarca en la agenda del Año Gaudí, la conmemoración oficial del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, impulsada por el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña con la participación coordinada de todas las obras y entidades vinculadas al legado del arquitecto. La conmemoración pretende explicar la dimensión científica e interdisciplinar de la obra de Gaudí, además de difundir su obra más desconocida para favorecer la conservación del legado gaudiniano.