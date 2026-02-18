La 2Cat retransmitirá la gala de los premios Goya en catalán

La 40 edición de los premios Goya, que se celebrará el próximo sábado 28 de febrero en Barcelona, en el Auditori Fórum-CCIB, se podrá ver también en catalán a través de La 2Cat. La gala, que se emitirá en directo a través de La 1 de TVE, estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

La cadena pública, además de la plataforma RTVE Play, retransmitirá a partir de las 22:00 horas la gran noche del cine español en la que se entregarán un total de 30 premios, incluidos el Goya de Honor al cineasta Gonzalo Suárez y el Goya Internacional a la actriz Susan Sarandon.

Además, desde las 19:15 horas, RTVE ofrecerá en directo la alfombra roja previa a la gala con Inés Hernand, Nuría Marín y Marina Rivers como presentadoras, addemás de la cobertura del 'backstage' de la gala en la retransmisión que ofrecerá RTVE Play.

Gala en catalán

Como novedad para la edición de este año, la entrega de premios también podrá seguirse en catalán a través de La 2Cat. La cadena pública catalana emitirá ‘La nit dels Goya’, un programa especial desde la alfombra roja que comenzará a las 21:00 horas.

Esta cadena de RTVE Catalunya retransmitirá los galardones más importantes del cine español con comentarios en catalán, de la mano de las periodistas Silvia Tarragona y Montse Soto.