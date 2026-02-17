Pol Rodríguez, creador de ‘Ravalear’: "Hoy las sociedades contienen dos tipos de ciudadanos: los turistas y la gente sin casa"

Podría decirse que Pol Rodríguez nació entre fogones. Sus padres regentaban el restaurante Can Lluís, que su bisabuelo había abierto en el corazón del barrio del Raval en 1929, hasta que en 2021 fueron víctimas de un desahucio. “Me di cuenta de que la historia de mi familia contenía unos elementos dramáticos y de intriga que le otorgaban mucho potencial como materia prima de una ficción que abordara el que tal vez sea el principal problema que actualmente tenemos como sociedad, que es la especulación urbanística”, nos cuenta el director barcelonés acerca de la nueva serie de la que es creador y que ha codirigido junto a Isaki Lacuesta -los cineastas, recordemos, ya firmaron juntos ‘Segundo premio’ (2024), y cuyos dos primeros episodios se han presentado hoy en la Berlinale.

-La serie española 'Ravalear', creada por Pol Rodríguez (en la imagen), un thriller sin pistolas y una historia "muy coral" sobre la crisis de la vivienda, la especulación urbanística y la consecuente pérdida de identidad de los barrios. / Andrea Gallego / EFE

Protagonizada por un reparto que encabezan Enric Auquer y Sergi López, ‘Ravalear’ opone la vida de barrio y la supervivencia económica de quienes la encarnan a la gentrificación, el turismo descontrolado y los excesos del capitalismo representados por los fondos de inversión. “Con ella hemos querido denunciar una situación de la que, en realidad, también nosotros mismos somos culpables, porque nuestros hábitos contribuyen a ella”, matiza Rodríguez. “Hoy en día en las sociedades hay dos tipos de ciudadanos, los que ejercen de turistas y la gente sin casa. Y es necesario reflexionar sobre dónde están la ética y la moral de esa realidad, y cuáles son las demandas que debemos hacer a los políticos para que, de alguna manera, establezcan unas reglas del juego que nos protejan a nosotros”.

'Ravalear', de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, se estrena esta noche en la Berlinale y llegará en mayo a HBO . / HBO / Europa Press

Mientras maneja con pericia herramientas propias del thriller para detallar la pesadilla inmobiliaria que ocupa su centro argumental, ‘Ravalear’ asimismo se toma su tiempo para retratar cuanto el restaurante donde transcurre buena parte de su acción tiene de repositorio de la tradición, la memoria colectiva y el factor humano. “Sin duda el progreso es positivo y necesario pero, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por él?”, se pregunta el director. “Es uno de los debates que la serie quiere propiciar al tiempo que intenta transmitir al espectador la energía única que el Raval derrocha; es un barrio donde no puedes estar parado, porque hay algo en él que te empuja al movimiento y la acción”.

Can Lluís, asegura también Rodríguez, también marcó una parte esencial de su carrera profesional; fue allí, después de todo, donde el gran Joaquim Jordà le ofreció que fuera ayudante de dirección en el rodaje del monumental documental ‘De nens’ (2003). Él vivía al lado, en la calle de La Cera, y venía a comer y a cenar a diario; estrechamos lazos porque él había sufrido una embolia y no podía leer, así que yo le leía la carta cada mediodía y cada noche. Fue precisamente Joaquim, en una mesa del local, quien me presentó a Isaki, y también allí conocí a José Luis Guerín, que mientras rodaba ‘En construcción’ (2001) solía venir a comer, y con el que posteriormente rodé ‘En la ciudad de Sylvia’ (2007)”. Asegura guardar cinco libros de firmas del restaurante, “en los que aparece cualquier nombre que te puedas imaginar, de bailarinas a arquitectos y de Johan Cruyff a Adolfo Suárez pasando por los Arctic Monkeys. Era un lugar de sobremesas y debates, en el que popodías hacer una foto tanto de la ciudad como del país”.