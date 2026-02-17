Un nuevo caso del detective sin nombre: Eduardo Mendoza regresa el 8 de abril con la novela 'La intriga del funeral inconveniente'

El escritor Eduardo Mendoza regresa el próximo día 8 de abril a las librerías con la novela 'La intriga del funeral inconveniente', un nuevo caso del detective sin nombre en una ciudad de Barcelona en donde nadie desea que la verdad salga a la luz, ha informado este martes la editorial Seix Barral.

En su nuevo título, el novelista despliega su "inconfundible mezcla de sátira, absurdo y lucidez moral" para "construir una disparatada trama detectivesca en la que el verdadero misterio es comprender por qué nadie quiere que la verdad salga a la luz". Comedia humana "hilarante e implacable", relata lo que ocurre cuando un periodista novato escribe la breve crónica de un funeral insignificante en un diario local.

Este hecho comporta su despido, porque su autor, Ramoncito Valenzuela, ha provocado una reacción en cadena que desemboca en la investigación de una trama financiera de alto nivel y en una "conspiración de consecuencias desproporcionadas".

El detective sin nombre, tras once años de "altibajos y otras vicisitudes", se verá envuelto en un caso que empieza como un incidente menor y acaba revelando una "intrincada" red de suplantaciones, engaños y chapuzas criminales.

El protagonista de la historia es un viejo conocido del lector de Eduardo Mendoza tras aparecer en otras historias suyas, como 'El misterio de la cripta embrujada', 'El laberinto de las aceitunas', 'La aventura del tocador de señoras', 'El enredo de la bolsa y la vida' y 'El secreto de la modelo extraviada'.

Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016 y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, entre otras distinciones, vuelve a las librerías dos años después de 'Tres enigmas para la Organización'. En su trayectoria ha firmado obras como 'La verdad sobre el caso Savolta', 'La ciudad de los prodigios', 'Sin noticias de Gurb', 'El año del diluvio' o 'Una comedia ligera'.