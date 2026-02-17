El D'A presentará las nuevas películas de Carlos Marques-Marcet, Carlo Padial, David Moragas, Julia de Paz Solvas, Lucía Aleñar e Ian de la Rosa

La mitad de la programación de la próxima edición del festival D’A –del 19 al 29 de marzo–, contando largometrajes y cortos, es de producción española y catalana: 62 títulos de entre los 120 que conformarán la selección de este año. Como es habitual en el certamen, tanto la inauguración como la clausura estará protagonizada por películas de aquí. ‘Un altre home’, en la sesión de apertura, es la nueva propuesta de David Moragas, el relato íntimo e intimista sobre dos hombres, su relación sentimental y convivencia, alteradas con la llegada de un atractivo inquilino en el piso de enfrente. El cierre del festival será con ‘La buena hija’, de Júlia de Paz Solvas, historia de una adolescente escindida entre su madre, con quien vive en compañía de la abuela, y su padre, un artista visual que practica la violencia vicaria.

‘Pizza movies’, el filme de Carlo Padial coescrito por Desirée de Fez, colaboradora de EL PERIÓDICO, es una de las cintas presentadas en sesiones especiales. La comedia, protagonizada por Judit Martín y Berto Romero, dialoga con el estilo de comedias de los años 90 y propone un divertido juego de espejos con la realidad de una pareja dedicada en distintas formas al audiovisual que decide abrir un negocio de pizzas con motivos cinematográficos. ‘Forastera’, un ‘coming of age’ mallorquín de Lucía Aleñar basado en un corto anterior, y ‘Els mal noms’, el retrato de una persona intersexual en la España de la guerra civil realizado por Marc Ortiz, son algunos de los otros títulos presentados en estas sesiones especiales.

La sección que gana fuerza a cada nueva edición es ‘Un impulso colectivo’, dedicada al cine independiente y en los márgenes, y con un premio de 5.000 euros para el mejor filme en cualquiera de los formatos que sea presentado. Destacan este año ‘Un arbre és un arbre’, la propuesta conjunta de Carlos Marques-Marcet y Aleix Plademunt en torno a la naturaleza y el papel que desempeña en ella el ser humano; ‘+10K’, cortometraje de Gala Hernández López sobre ‘criptobros’ (finanza y tecnología) que estuvo en el pasado festival de Cannes; ‘Después de las ciudades’, la mirada personal que el director Xacio Baño ofrece de Santiago de Compostela; ‘Iván & Hadoum’, debut en el largometraje de Ian de la Rosa –cortometrajista y guionista de la serie ‘Veneno’– que muestra la relación entre un hombre trans y una compañera de trabajo hispano-marroquí, y ‘Femení, singular’, de Xavi Puebla, protagonizada por Nora Navas y la mexicana Vico Escorcia en el papel de una empleada doméstica que trabaja en la casa de una familia de la burguesía barcelonesa.