Barcelona hace frente común para reclamar al Gobierno la rebaja del IVA para las galerías de arte

Barcelona mueve ficha e insta al Gobierno a aplicar un IVA reducido de entre el 5% y el 7 % a la venta de obras de arte contemporáneo, antigüedades y objetos de colección por parte de galerías, en vez del 21 % actual. Así lo ha acordado este martes la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona después de que todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido, hayan votado a favor de una proposición de Junts que reclama al gobierno municipal un plan de choque "para salvar las galerías de arte de Barcelona y liderar la rebaja del IVA cultural que les afecta".

"Barcelona es referente europeo en arte contemporáneo a pesar del Estado, no gracias al Estado. Y lo es gracias a la tozudez, la pasión y el compromiso de galeristas, artistas y coleccionistas", ha remarcado el concejal de Junts, Joan Rodríguez, quien ha recordado la huelga "histórica" que protagonizó el sector a principios de mes. En la actualidad, una galería de Barcelona paga un IVA del 21% cuando vende una obra de arte, mientras que Francia, Italia, Alemania o Portugal el impuesto oscila entre el 5% y el 7%. "Es evidente la desventaja competitiva respecto a otros países europe

Desde el PSC, el concejal de Cultura, Xavier Marcé ha apostado por un IVA cultural del 0%, pero ha recordado asimismo que la fiscalidad del sector es compleja. Con todo, el grupo socialista ha votado a favor, contradiciendo ayer lo que el PSOE votó en el Senado cuando el grupo parlamentario plural presentó una moción para reducir el IVA cultural a los artistas y las galerías de arte. "Barcelona pierde competitividad. Nuestras galerías no pueden competir en igualdad de condiciones en Europa. Perdemos ventas. Perdemos artistas que se marchan hacia ciudades con una fiscalidad más justa. Y no pueden participar en igualdad de condiciones en ferias internacionales", ha lamentado el edil de Junts.

Además de la rebaja fiscal, la moción presentada plantea también otras medidas como la cesión de espacios municipales vacíos para galerías temporales; mayor ayuda financiera para iniciativas como la Barcelona Gallery Weekend o el SWAB; subvenciones para proyectos de mediación artística entre galerías y centros educativos; y priorizar las galerías de arte de Barcelona en la compra de arte por parte del Ayuntamiento y de sus entes y museos en los que participa.