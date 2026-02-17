Alfonso de Vilallonga no se arrepiente de nada: una noche deliciosa en el Tablao de Carmen

Después de mofarse deportivamente de procesistas ‘indepes’ y de supuestos rebeldes de sofá en sendas canciones, ‘Maldà state (Estat propi)’ y ‘La complanta dels burgesos oprimits’, Alfonso de Vilallonga ha completado su perfecta trilogía para ganar amigos con ‘La progresía pía’. He aquí una invectiva destinada a cierta izquierda que riñe más que la derecha y a un progresismo que retrocede en lugar de progresar.

Estas tres canciones tuvieron un lugar de honor, este martes, en su reaparición en un Tablao de Carmen, en el Poble Espanyol, a rebosar de fans. La primera, la cantó con sumo sentimiento y acompañándose del ukelele; la segunda, usando un megáfono para alzar el lamento del colectivo oprimido, y la rabiosa novedad, en el tramo del clímax, haciendo resonar su diatriba contra las impostaciones comunitarias y deslizando ciertos versos estridentes: “Todos somos heroínas y lloramos con cebolla / Todos somos Palestina, todos somos gilipollas”. Sin pedir disculpas, dejó que Édith Piaf hablara por él: la siguiente canción fue la incontestable ‘Non, je ne regrette rien’.

La tiranía del amor

Por supuesto, Vilallonga es mucho más que esas canciones “sátirico-políticas” (así las presentó) acerca de nuestra querida Catalunya moderna, y fue tan o más gratificante verle parodiar el acento porteño en ‘800.000 veranos’, con acordes trepidantes de guitarra, así como dar juego vocal a la contrabajista, Magalí Datzira, en la falsamente sedosa ‘Aprenderé, verás’, y ponerse sentimental en ‘Antes’, arropado por las voces de Kirby Navarro y Patricia Jacas. Sustanciosas canciones propias, a propósito de las cuales bromeó con las cosas del querer y se confesó “liberado de la tiranía del amor”, trazando símiles audaces. “Volver a enamorarme es como para un político el verbo dimitir”, aventuró. Pero la diversión siempre es posible, como nos hizo saber la erótico-festiva, y rumbera, ‘Porno por no’.

Concierto de Alfonso Vilallonga en el Tablao Carmen del Poble Espanyol / FERRAN NADEU

Vilallonga caminó, como siempre, en la cuerda floja entre el cancionismo noble y la interpretación sentida con su punto de feliz histrionismo, como en ese ‘Mad about the boy’, de Sir Noël Coward, que culminó a todo pulmón. Se valió esta vez de la guitarra clásica y aparcó el teclado (del que se ocupó el finísimo Diego Hervalejo), excepto en la deliciosa adaptación del tango ‘Youkali’, de Kurt Weill, que protagonizaron Claudia e Ilona Schneider.

Hay que reconocerle su bravura al citar a escena al imponente bajo lírico (y ‘crooner’ ocasional) Stephano Palatchi, amigo de la infancia, con quien se atrevió a compartir su partitura más conocida, ‘Toutes les choses’ (de la película ‘Cosas que nunca te dije’, de Isabel Coixet), y nada menos que el estándar ‘My way’, en un diálogo lleno de disfrutables contrastes. Sin miedo a nada, causando el deleite general, espuma de 'joie de vivre'. Hacía demasiado tiempo que no íbamos a ver a Alfonso de Vilallonga.