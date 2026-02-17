3Cat presenta ‘Fantàstix’, la nueva experiencia inmersiva del Súper 3 en Barcelona

3 Cat y Grup Transversal han presentado esta mañana ‘Fantàstix. La fàbrica d’imaginació del Súper 3’, un nuevo espacio interactivo del canal Súper 3 cerca de la Sagrada Família. El centro será una experiencia inmersiva dirigida a niños de entre dos y doce años, donde las familias catalanas podrán interactuar con personajes del canal infantil a lo largo de los diferentes espacios. La apertura del local está prevista para el mes de abril y se situará a tres manzanas del templo barcelonés, con dos entradas diferentes: en el Carrer Rosselló y el Passatge de Canadell.

Aunque se desconocen los horarios definitivos, la experiencia estará abierta a lo largo de la semana, tanto para el público escolar como el familiar. Sin embargo, la entrada no será gratuita y tendrá un coste de unos 15 euros para adultos y unos 11 euros para los niños. Aun así, los miembros del club Súper 3 podrán tener acceso a descuento en el precio.

El recinto se situará en un parking restaurado de dos plantas, que estaba en desuso, y contará con un espacio de 2.000 metros cuadrados. A pesar de que la experiencia se sitúe en Barcelona, el museo busca atraer a familias de todo el territorio catalán: “Es un proyecto de país, no solo de ciudad”, ha explicado Eudald Tomasa, director general de Grup Transversal. Además, se busca aportar “un valor al barrio” y reponer “un vacío de ocio cultural”.

‘Fantàstix’ quiere ir más allá de las pantallas y se crea bajo la premisa de recuperar la imaginación de los niños. Así, se les presenta un mundo donde la imaginación ha desaparecido y los cuentos han cambiado. De esta manera, el espacio contará con diversas salas donde los más pequeños tendrán que ir cumpliendo misiones con la ayuda de un farolillo que cambiará de color y que ganará importancia a través del recorrido.

Entre los personajes que poblarán el espacio figuran algunas de las caras más conocidas del entretenimiento infantil catalán, como Titó, John C., la Tat, el MIC, los Beta, el Manduka, la Abeja Maya, los Fa La La, Lady Bug y Gat Noir.

El recinto se dividirá en las dos plantas del local. Por un lado, en el espacio principal habrá el recorrido inmersivo, con una duración aproximada de una hora y actividades enfocadas según el rango de edad, tales como un rocódromo adaptado para los más pequeños y otro de mayor tamaño. El itinerario finalizará con una experiencia en 4D. En la planta superior se encontrarán la cafetería, una tienda temática y un teatro. Este último se inaugurará en septiembre y se hará una programación propia, donde se representarán espectáculos familiares relacionados con cuentos infantiles y el universo del canal infantil.

El proyecto, bajo la marca del Súper 3, lo ha financiado, creado y gestionado Grup Transversal, empresa dedicada a la museografía y las experiencias culturales inmersivas. Así, la experiencia nace en el marco de los 35 años de historia del canal, que se cumplen precisamente este mes de febrero.