Warner sopesa reabrir las negociaciones con Paramount

Warner Bros. Discovery (WBD) estaría considerando reabrir las negociaciones sobre una potencial venta a Paramount Skydance (PSKY) tras recibir la semana pasada una última oferta modificada de su rival que podría llevar al dueño de HBO Max a plantearse romper el acuerdo de fusión alcanzado con Netflix.

Según fuentes conocedoras de la situación consultadas por Bloomberg, algunos miembros de la junta directiva de WBD estarían debatiendo si Paramount podría ofrecer una vía para un "acuerdo superior", lo que podría desencadenar una segunda guerra de ofertas con Netflix.

Si bien el órgano de gobierno de WBD aún no ha decidido cómo responder y mantiene el acuerdo vinculante con la plataforma de Los Gatos, sería la primera vez que la junta directiva del gigante de Hollywood considera que la oferta de Paramount podría resultar en un mejor acuerdo o impulsar a Netflix a aumentar la suya.

Warner Bros. acordó el pasado mes de diciembre vender su estudio homónimo y el negocio de streaming HBO Max a Netflix en un acuerdo de 27,75 dólares por acción, mientras que Paramount, propietaria de CBS y MTV, ofrece 30 dólares por acción por la totalidad de la compañía.

La semana pasada, Paramount Skydance mejoró las condiciones de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre WBD al incorporar una tarifa de demora ('ticking fee'), que supondría un pago adicional en función del retraso del cierre, y una comisión de rescisión para cubrir el coste de la indemnización pagadera a Netflix si el dueño de HBO Max rompe el acuerdo de fusión existente, aunque mantuvo el importe a priori de la propuesta en unos 108.000 millones de dólares (90.990 millones de euros).

En concreto, para reafirmar su confianza en su capacidad para obtener la autorización antimonopolio, PSKY ha incorporado una comisión de 0,25 dólares por acción en efectivo adicional para los accionistas de WBD por cada trimestre que la transacción planteada no se haya cerrado, que comenzaría a devengarse a partir del 1 de enero de 2027, lo que implicaría un aumento de 650 millones de dólares (547 millones de euros) cada trimestre.

En este sentido, la compañía dirigida por David Ellison recordó que ha cumplido ya sustancialmente con la "segunda solicitud" de información del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con su oferta sobre WBD al tiempo que continúa colaborando de forma constructiva con las autoridades antimonopolio y otros reguladores de todo el mundo para obtener con celeridad las autorizaciones y aprobaciones regulatorias necesarias, después de haber logrado ya el permiso de las autoridades de inversión extranjera en Alemania.

Por otro lado, Paramount reembolsará el posible coste financiero de 1.500 millones de dólares (1.263 millones de euros) para WBD asociado con su oferta de canje de deuda, que facilitará la transacción propuesta sin perjudicar a los tenedores de bonos ni a WBD "en el improbable caso de que la transacción de Paramount no se concrete".

Asimismo, Paramount anunció que financiará como un pago independiente la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.360 millones de euros) que WBD adeudaría a Netflix en caso de rescindir el acuerdo con la plataforma de 'streaming', por lo que "no habrá fuga de valor para los accionistas de WBD", y dicho pago no reducirá la comisión de rescisión inversa de 5.800 millones de dólares (4.884 millones de euros).

Si finalmente Warner Bros. decidiera volver a sentarse a negociar con Paramount, deberá notificarlo primero a Netflix y si decidiera que una potencial nueva oferta de Paramount resulta superior, Netflix tendría derecho a igualarla.