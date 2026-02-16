El Senado insta al Gobierno a reducir el IVA cultural de artistas y galerías: el arte español compite en Europa con "desigualdad"

El Senado ha aprobado este lunes una moción presentada por el grupo parlamentario plural que insta al Gobierno a reducir el IVA cultural aplicable a los artistas y las galerías de arte, actualmente estipulado en el 21 %.

"No es una medida extraña, lo extraño no hacerlo. La mayoría de los países europeos lo han hecho", ha defendido Frances Xavier Ten, senador de JxCat encargado de defender la moción, que también está firmada por Coalición Canaria, Agrupación Herreña y Bloque Nacionalista Galego.

Ten ha subrayado que este tipo impositivo "es muy perjudicial para el arte" y menoscaba la competitividad de las galerías.

"Hace inviable su actividad de promoción e internacionalización", ha avisado el senador catalán, quien considera el IVA al 21 % como un "impedimento" para mejorar las condiciones económicas de los artistas.

Más Madrid ha defendido la propuesta como "adecuada y justa", y ha coincidido en que podría dinamizar el mercado artístico. Por su parte, el PNV ha pedido estudiar qué impacto fiscal tendría la reducción del IVA, aunque ha reconocido que la labor de los galeristas e intermediarios es parte de la cultura y favorece la creación artística.

En cuanto al PP, la senadora María Dolores Esteve ha asegurado que el arte español compite en Europa con "desigualdad". "Castigamos el desarrollo de la cultura", ha aseverado Esteve, quien ha criticado la "fuga de talento y arte" y la "discriminación fiscal" que supone el IVA actual.

Por su parte, el PSOE ha descrito a los galeristas como "agentes culturales" y ha reconocido que los profesionales españoles trabajan en "desventaja" frente a las galerías de otros países.

No obstante, la senadora socialista Araceli Martínez ha apuntado que el mercado del arte es "bastante heterogéneo" en cuanto a las cantidades monetarias que mueve, y ha señalado que la moción, la cual su partido ha rechazado, no trata de mejorar la accesibilidad al arte o de democratizar el mismo, sino de mejorar "operaciones financieras e incluso especulativas".

"Hay que profundizar en una postura más equilibrada, ver cómo armonizar la protección de las galerías con más dificultades con un sistema fiscal que sea progresivo, redistributivo y que distinga las inversiones de alto valor patrimonial", ha puntualizado.

La comisión de Cultura ha aprobado dos mociones más presentadas por el PP: una para el reconocimiento del artista plástico Manuel Millares Sall con motivo de la celebración en 2026 del centenario de su nacimiento y otra para la conmemoración del bicentenario del fallecimiento del artista Francisco de Goya (1746-1828), que tendrá lugar en 2028.

En relación a este último punto, los populares han propuesto iniciar la celebración del bicentenario del fallecimiento de Goya el año que viene con una serie de eventos que funcionen como "antesala del año central".

"No puede improvisarse la efeméride", ha subrayado la senadora del PP María José Ortega, quien ha instado a organizar exposiciones internacionales, restauraciones e intercambios de obras, congresos académicos y proyectos de investigación, entre otras actividades.

Asimismo, el PP ha propuesto crear un proyecto educativo nacional dedicado a la figura y el legado de Goya.

Desde el PSOE, Javier Antón, ha recordado al PP que lo que solicita está dentro de las competencias de la comisión nacional para la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, creada por el Consejo de Ministros el pasado febrero.

En la misma línea, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha pedido a los populares que lleven al Senado "cosas novedosas o algo que no se esté haciendo ya".

Pese a las críticas, la moción ha sido aprobada por 17 votos a favor.