El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: "He sufrido una injusticia educativa"

Una sentencia firme del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) ordena al Departament d'Educació y a la Escola Pia de Mataró a expedir el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al exalumno con diversidad funcional Quim Llisorgas (Vilassar de Mar, 1995), con efectos retroactivos al curso 2011-2012. El fallo del TSJC, inapelable, considera que, pese a haber superado los cuatro cursos de la ESO de acuerdo con su plan educativo individualizado, a Llisorgas se le negó el título con criterios genéricos y no individualizados. El tribunal declara que el centro educativo y la Administración actuaron de manera materialmente ilegal al ocultar, no conservar o no facilitar el plan individualizado de apoyo de Llisorgas, que interpreta a Hèctor en la serie de TV3 'Com si fos ahir'. El documento solo apareció en el tramo final del proceso en el TSJC, y fue definitivo.

"He sufrido una injusticia educativa y si he luchado ha sido para que ninguna otra persona con diversidad funcional haya de pasar por esto", dijo Llisorgas, afectado por el síndrome de Joubert (un trastorno genético que afecta al cerebelo), en la presentación a la prensa de la sentencia. Han sido 11 años de batalla legal. No tener el título de la ESO le impidió cursar ningún tipo de estudios reglados y prácticamente trabajar. "Sin el título de la ESO no puedes trabajar de nada", señaló. No solo eso. "La Escola Pia me excluyó y me alejó de mis amigos", expuso Llisorgas sobre su traumático final en el centro. El futuro actor y autor del libro 'Si vols, pots' se hundió anímicamente y adelgazó 18 kilos. Por otros caminos llegó a su meta de ser intérprete, pero se le cerró el paso a la educación actoral.

"Quim tiene sus limitaciones, pero también proyectos, capacidades y derechos", señaló su madre, Estrella Santos. Llisergas, actor profesional, ha tenido también papeles en la serie 'La Riera' (TV3) y en la película 'Requisitos para ser una persona normal', de Leticia Dolera.

La abogada del caso, Sílvia Requena, subrayó que desde que a Llisorgas se le negó el título de la ESO la Conselleria d'Educació (antes Ensenyament) ha tenido siete titulares, y que su caso no tiene nada de extraño. "A Quim se le negó la posibilidad de seguir estudiando por una decisión política -afirmó-. La Administración educativa de Catalunya ha cometido una injusticia". Algo chocante, añadió Requena, en tiempos de supuesta inclusión. Ni el departamento, ni sus servicios territoriales, ni la Escola Pia se han disculpado ante Llisorgas. La sentencia del TSJC fue emitida el 14 de julio del año pasado.