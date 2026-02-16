El primer acto público de László Krasznahorkai tras ganar el Premio Nobel de Literatura será en Barcelona este febrero

Poco se ha prodigado del Premio Nobel de Literatura László Krasznahorkai desde que el escritor húngaro se alzó con el galardón más importante de las letras. El pasado octubre, el escritor húngaro canceló su visita a Barcelona "debido a problemas de salud" que requerían de "atención inmediata", donde tenía previsto asistir al festival Kosmópolis en el CCCB en la que iba a ser su primera comparecencia pública tras alzarse con el Nobel. Sus editores en castellano y catalán, Acantilado y Cràter Edicions, llevaban meses preparando una visita a la ciudad que tras el galardón multiplicó su interés.

Finalmente, el Nobel estará en Barcelona el próximo 25 de febrero por la tarde en el CCCB. Allí conversará con Adan Kovacsics, traductor al castellano de su obra, en su primer acto público fuera de Hungría tras recibir el Nobel.

Escritor húngaro internacionalmente reconocido por su estilo hipnótico y la dimensión filosófica de sus obras, László Krasznahorkai ha creado, a lo largo de más de tres décadas, obras marcadas por una profunda exploración existencial y una prosa laberíntica. A finales del pasado año, se publicó en catalán su obra más emblemática, 'Tango satánico' (Ediciones del Cráter, 2025; Acantilado, 2017, en castellano), un texto distópico ambientado en su tierra natal, que se ha convertido en un clásico moderno de la literatura europea. Entre sus obras, también destaca 'Melancolía de la resistencia' (Acantilado, 2001), la obra con la que se presentó a los lectores en lengua castellana, y que nos sitúa en un mundo totalitarista donde la inteligencia es anulada por la fuerza bruta, o 'El barón Wenckheim vuelve a casa' (Acantilado, 2024). Algunas de sus obras han sido adaptadas a la gran pantalla por el cineasta húngaro Béla Tarr, recientemente fallecido. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con varios premios internacionales, como el Man Booker (2015) y el premio Formentor de les Lletres (2024).