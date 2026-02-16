Muere el actor Robert Duvall, actor en 'El Padrino' y 'Apocalypse Now', a los 95 años

Robert Duvall, el aclamado actor de cintas icónicas como 'Apocalyse Now' y 'El Padrino', murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Duvall interpretó papeles que son historia del cine, como el de Boo Radley en 'Matar a un ruiseñor' y al ejecutivo televisivo de 'Network'. Participó en 'MASH' y en 'THX 1138'. Recibió una nominación el Bafta y otra al Globo de Oro por su rol como teniente coronel Kilgore en 'Apocalypse Now'.

Noticias relacionadas

Su carrera interpretativa dio un giro transcendental en 1972 cuando fue reclutado por Francis Ford Coppola para las tres entregas de 'El Padrino', donde encarnó a Tom Hagen. Por la primera, Duvall conseguiría la nominación al Oscar al mejor actor de reparto.