El festival Les Nits Occident incorpora a Zaz y Pablo López

El festival Les Nits Occident, que se celebrará en junio y julio en el Palau de Pedralbes de Barcelona, ha incorporado a su cartel a Zaz, Pablo López, Hakuna Group Music y Gente de Zona.

Hakuna Group Music actuará el 5 de julio, Zaz el 13, Pablo López el 18 y Gente de Zona el 21 de julio, informa este lunes la promotora Grup Clipper's en un comunicado.

Estas nuevas incorporaciones se suman a un cartel en el que figuran Sting, Raphael, Mika, Taburete, Mag Lari, Las Migas, Rosario y Judit Neddermann & GIO Symphonia, entre otros.

El pasado diciembre, el festival sumó dos reclamos a su cartel del próximo verano. El cantante británico-libanés Mika traerá su catálogo de hitos pop el 2 de julio, y siete días después la muestra acogerá a Raphael en un repaso a sus seis décadas de trayectoria.

Mika presentará álbum, el séptimo de su trayectoria, ‘Hyperlove’, además de recorrer las canciones que le popularizaron años atrás, como la célebre ‘Grace Kelly’. Respecto a Raphael, se trata de una nueva cita de la gira ‘Raphaelíssimo’, que ya recaló en el Palau Sant Jordi y que incluye un recorrido por su trayectoria con parada en su último álbum, ‘Ayer... aún’, asentado en clásicos de la canción francesa.

Entre las atracciones de la edición de este año figura el regreso de Sting, tras nueve años de ausencia en la ciudad (7 de julio), así como otras figuras internacionales, caso de Silvana Estrada (12), Il Volo (15) y Diana Krall (19).

Presencias que convivirán con las propuestas de artistas como Taburete (1 de julio), Vanesa Martín (10), Las Migas (16) y Rosario (17), así como nombres de la escena en catalán, Judit Neddermann, celebrando su 10º aniversario de carrera con la GIO Symphonia dirigida por Joan Albert Amargós (20 de julio) y Teràpia de Shock en su gira de reunión (14).