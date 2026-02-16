Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robert DuvallBajas laboralesBarcelonaRusiaHuelga médicosEncuesta CISEstafa inmobiliariaHerpesXavi VallsFórmula 1DepresiónJuan Gómez-Jurado
instagramlinkedin

Música

El festival Les Nits Occident incorpora a Zaz y Pablo López

El Palau de Pedralbes de Barcelona acogerá a artistas como Mika, Sting y Raphael en Les Nits Occident, que también contará con Hakuna Group Music y Gente de Zona.

El cantante Pablo López.

El cantante Pablo López. / AFP

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El festival Les Nits Occident, que se celebrará en junio y julio en el Palau de Pedralbes de Barcelona, ha incorporado a su cartel a Zaz, Pablo López, Hakuna Group Music y Gente de Zona.

Hakuna Group Music actuará el 5 de julio, Zaz el 13, Pablo López el 18 y Gente de Zona el 21 de julio, informa este lunes la promotora Grup Clipper's en un comunicado.

Estas nuevas incorporaciones se suman a un cartel en el que figuran Sting, Raphael, Mika, Taburete, Mag Lari, Las Migas, Rosario y Judit Neddermann & GIO Symphonia, entre otros.

El pasado diciembre, el festival sumó dos reclamos a su cartel del próximo verano. El cantante británico-libanés Mika traerá su catálogo de hitos pop el 2 de julio, y siete días después la muestra acogerá a Raphael en un repaso a sus seis décadas de trayectoria.

Mika presentará álbum, el séptimo de su trayectoria, ‘Hyperlove’, además de recorrer las canciones que le popularizaron años atrás, como la célebre ‘Grace Kelly’. Respecto a Raphael, se trata de una nueva cita de la gira ‘Raphaelíssimo’, que ya recaló en el Palau Sant Jordi y que incluye un recorrido por su trayectoria con parada en su último álbum, ‘Ayer... aún’, asentado en clásicos de la canción francesa.

Entre las atracciones de la edición de este año figura el regreso de Sting, tras nueve años de ausencia en la ciudad (7 de julio), así como otras figuras internacionales, caso de Silvana Estrada (12), Il Volo (15) y Diana Krall (19).

Noticias relacionadas

Presencias que convivirán con las propuestas de artistas como Taburete (1 de julio), Vanesa Martín (10), Las Migas (16) y Rosario (17), así como nombres de la escena en catalán, Judit Neddermann, celebrando su 10º aniversario de carrera con la GIO Symphonia dirigida por Joan Albert Amargós (20 de julio) y Teràpia de Shock en su gira de reunión (14).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando un libro vende cero ejemplares
  2. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  3. Leiva, Víctor Manuel, Sílvia Pérez Cruz...: los nominados al Goya disertan sobre “la canción perfecta” en la sala Gatsby
  4. Una Super Bowl flamenca gana el Benidorm Fest: Tony Grox y Lucycalys hubieran dinamitado el Eurovisión que Israel ha secuestrado
  5. Así es ‘T amaré’, de Tony Grox y Lucycalys, la canción ganadora del Benidorm Fest 2026
  6. Jacob Tierney, creador de 'Más que rivales': 'El desafío no es acostarte con alguien, sino lo que viene después
  7. Nathy Peluso, rapera, salsera y fuerza de la naturaleza, impone su ley en el Palau Sant Jordi
  8. Estrella Morente brilla en el Liceu con su ofrenda de canciones universales teñidas de jazz

La serie 'La casa de los espíritus' se estrenará el 29 de abril en 240 países

La serie 'La casa de los espíritus' se estrenará el 29 de abril en 240 países

El Senado insta al Gobierno a reducir el IVA cultural de artistas y galerías: el arte español compite en Europa con "desigualdad"

El Senado insta al Gobierno a reducir el IVA cultural de artistas y galerías: el arte español compite en Europa con "desigualdad"

El festival Les Nits Occident incorpora a Zaz y Pablo López

El festival Les Nits Occident incorpora a Zaz y Pablo López

Muere el actor Robert Duvall, actor en 'El Padrino' y 'Apocalypse Now', a los 95 años

El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: "He sufrido una injusticia educativa"

El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: "He sufrido una injusticia educativa"

La llamativa ausencia de Amy Adams en la Berlinale complica el 'via crucis' político del festival

La llamativa ausencia de Amy Adams en la Berlinale complica el 'via crucis' político del festival

Barcelona convierte a Bad Bunny en símbolo contra la política migratoria de Trump

Barcelona convierte a Bad Bunny en símbolo contra la política migratoria de Trump

Juan Gómez-Jurado: "Por desgracia, la mentira descarada encarna el espíritu del siglo XXI"