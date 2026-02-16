Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Cumbres Borrascosas' arrasa en taquilla con 82 millones de dólares de recaudación

Crítica de 'Cumbres borrascosas': la directora de 'Saltburn' firma una adaptación libre y sensual del clásico de Emily Brontë

Escena de 'Cumbres borrascosas'

Escena de 'Cumbres borrascosas' / Warner Brothers / EFE

EFE

EFE

Los Ángeles
El drama romántico 'Cumbres borrascosas' (Wuthering Heights), protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se coloca en el primer lugar de la taquilla con una recaudación de 82 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la película de animación 'Como cabras' (Goat) alcanza el segundo puesto con 47,6 millones.

El éxito de la película ha sido ligeramente inferior entre público del mercado norteamericano -Estados Unidos y Canadá- donde obtuvo 40 millones de recaudación y se estrenó en 3.682 cines, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

Margot Robbie y Jacob Elordi en 'Cumbres borrascosas'

Margot Robbie y Jacob Elordi en 'Cumbres borrascosas' / WARNER BROS. / Europa Press

'Cumbres Borrascosas' es el tercer largometraje de Emerald Fennell ('Una joven prometedora') y está basado en la conocida novela de Emily Brontë.

Netflix había ofrecido pagar 150 millones de dólares por el film pero los cineastas y productores, incluyendo Robbie, optaron por aceptar menos dinero de Warner Bros a cambio de un estreno en cines mayor y una campaña de marketing a gran escala.

'Ruta de Escape' (Crime 101), con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan, es la sorpresa del fin de semana con un estreno que le posiciona en el tercer lugar de la cartelera con una recaudación de 29,7 millones de dólares en todo el mundo, según publica la web.

'Send Help (Enviad ayuda)' de Sam Raimi alcanza su tercer fin de semana en cartelera y se mantiene en el cuarto puesto en la taquilla de Estados Unidos. En total ha recaudado 73,8 millones de dólares en todo el mundo.

