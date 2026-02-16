Arte urbano
Barcelona convierte a Bad Bunny en símbolo contra la política migratoria de Trump
Un mural de TVBoy, inspirado en la actuación del artista en la Super Bowl, utiliza su imagen junto a un niño y un mensaje que alude a la experiencia migratoria.
Liam, el niño detenido por el ICE en Minnesota, protagonista del nuevo mural de TvBoy en Barcelona
El artista urbano TVBOY ha realizado un nuevo mural en el centro de Barcelona con Bad Bunny como protagonista, tomando como referencia la actuación del cantante en la Super Bowl y trasladando esa estética al espacio urbano de la ciudad.
En la obra, el músico aparece inclinado hacia un niño al que acaricia la cabeza mientras este sostiene un corazón rojo entre las manos, en una composición sencilla y construida con pocos elementos que sitúa el foco en el gesto entre ambos y en el texto que acompaña la escena.
Sobre la pared puede leerse en inglés “We all come from somewhere. We were all this child. For those who left their homeland in search of a future”, una frase que recuerda que todas las personas proceden de algún lugar y que alude a quienes han tenido que abandonar su país para buscar oportunidades fuera de él, mientras el corazón rojo, único elemento de color, rompe el tono neutro del muro y refuerza visualmente el conjunto.
Segundo mural en apenas 48 horas
La intervención se produce apenas dos días después de que otro grafiti en el centro de la ciudad utilizara también la imagen de Bad Bunny vinculada a su actuación en la Super Bowl. En esa ocasión, el mural, firmado por Alberto León, incorporaba además la figura del presidente estadounidense Donald Trump, en una composición de carácter más político.
Así, en menos de 48 horas, la imagen de Bad Bunny vinculada a la Super Bowl ha aparecido en dos murales distintos en el centro de Barcelona con la migración como eje común.
