Nathy Peluso, rapera, salsera y fuerza de la naturaleza, impone su ley en el Palau Sant Jordi

Nathy Peluso es esa cantante avasalladora para la cual los géneros musicales son palancas a partir de las cuales dejar que erupcione ese volcán que lleva dentro, o algo así. Esta argentina de (cambiante) residencia española luce cual fuerza de la naturaleza, logrando que su voz y su presencia dominen y que perdamos de vista discusiones como si es cabal mezclar el bolero y el hip-hop, la bachata y el solo de guitarra a lo Santana. Ante ella, todo te parece naturalísimo, y si no fuera así, tampoco pasaría nada. Resumió su filosofía, este sábado en el Palau Sant Jordi, una de sus canciones, la balada venenosa ‘Envidia’: “¿Qué me importa la gente? Nací para ganar”.

Nathy Peluso está aquí para pasárselo pipa haciendo lo que le da la real gana, ya sea como MC urbana o sintiéndose diva tropical ‘old school’. Su gente (que ocupó medio aforo, ocho meses después de la presentación de su segundo álbum, ‘Grasa’ en el Sónar) aulló de placer, comprensiblemente, ante su poderío, su energía y sus cambios de piel: bolerista sentida en la canción de apertura, ‘Corleone’; rapera furiosa acto seguido con ‘Aprender a amar’, muy pop en ‘Legendario’. Siendo siempre ella misma, trenzando descaro sexual y romanticismo, y haciéndonos saber, en ‘Business woman’, que es tan partidaria de facturar como Shakira.

Urbana y deslenguada, sí, pero con corazón y apego por las formalidades clásicas: banda de músicos semi-visible, fundiendo el flujo digital con el impacto de la batería y algún que otro guitarrazo rockero, caso de la bachata ‘Ateo’, aquel dueto con C. Tangana. Tacto bastante orgánico incluso en el tramo más electrónico-rapero, como en la arrolladora ‘BZRP Music sessions #36’. Y ella, luciendo figura y vozarrón carnoso, con su gorra girada y sus micro-shorts, interactuando con tres creativos bailarines, prestos al gag teatral, que le propinaron unos disparos de revólver en ‘Real’ (en un escenario sin atrezo ni una iluminación muy distintiva).

Galopante amazona

Su apuesta por la salsa nos recordó que la música latina de hoy mira hacia el legado tradicional sin manías y se lo hace suyo (aunque ella ya se adelantó a la tendencia hace unos años), si bien fue llamativo que el mismo público que se había volcado con números de cultura hip-hop como ‘La mentira’ se contornease luego al rico son cubano en ‘La presa’, espoleado por una sección de cuatro metales. Fue todo un bloque que incluyó otras piezas calientes y floridas, como ‘Malportada’ (el tema titular del epé publicado en octubre) y ‘A caballo’, su manifiesto de amazona segura de sí misma: “Mami, una ni camina ni corre, una galopa”.

Nathy Peluso vino a transmitir una idea de libertad en su modo de pisar las tablas y jugar con los palos musicales, y aún hubo margen para un último giro, hacia el r’n’b suave (y ochentero) de ‘Buenos Aires’. Y esa adaptación del “himno de los corazones rotos”, así lo presentó, que no fue otro que el originariamente atómico ‘Vivir así es morir de amor’, de Camilo Sesto. Un ‘cover’ en clave de funk ‘easy listening’ bastante mustio y falto de fibra, hay que decir, reproche que nunca habríamos sospechado que le llegaríamos a hacer precisamente a ella.