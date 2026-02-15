Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

Concurso musical

Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

El dúo ganador ha quedado por delante de Asha, segunda clasificada con 'Turista', y de Rosalinda Galán, que ha completado el podio con 'Mataora'

Una Super Bowl flamenca gana el Benidorm Fest: Tony Grox y Lucycalys hubieran dinamitado el Eurovisión que Israel ha secuestrado

Tony Grox &amp; LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026.

Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026.

EFE

EFE

Benidorm
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Benidorm Fest 2026 ha cerrado su edición este sábado con la victoria de Tony Grox y LucyCayls, que se han impuesto con su tema 'T amaré'. El dúo ha quedado por delante de Asha, segunda clasificada con 'Turista', y de Rosalinda Galán, que ha completado el podio con 'Mataora'. La final ha estado marcada por el reparto de puntos entre el jurado profesional, el voto demoscópico y la decisión del público.

Reparto de puntos

Jurado profesional

  • Asha — 92 puntos
  • Tony Grox & LucyCalys — 82
  • Izan Llunas — 71
  • Miranda! y bailamamá — 70
  • The Quinquis — 65
  • Rosalinda Galán — 52
  • Kitai — 51
  • Dani J — 40
  • María León y Julia Medina — 30
  • Kenneth — 24
  • Mayo — 24
  • Mikel Herzog Jr — 23

Voto demoscópico

  • Izan Llunas — 48 puntos
  • Rosalinda Galán — 44
  • Mikel Herzog Jr — 40
  • Tony Grox y LucyCalys — 36
  • Dani J — 32
  • Asha — 28
  • María León y Julia Medina — 24
  • Kitai — 20
  • The Quinquis — 16
  • Kenneth — 12
  • Miranda! y bailamamá — 8
  • Mayo — 4

Noticias relacionadas

Voto del público (app, SMS y llamadas)

  • Tony Grox y LucyCalys — 48 puntos
  • Rosalinda Galán — 44
  • Miranda! y bailamamá — 40
  • Mayo — 36
  • Kitai — 32
  • María León y Julia Medina — 28
  • Asha — 24
  • Izan Llunas — 20
  • Mikel Herzog Jr — 16
  • The Quinquis — 12
  • Dani J — 8
  • Kenneth — 4

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  2. Cuando un libro vende cero ejemplares
  3. Las 10 series que no te puedes perder este febrero
  4. Leiva, Víctor Manuel, Sílvia Pérez Cruz...: los nominados al Goya disertan sobre “la canción perfecta” en la sala Gatsby
  5. Muere el actor James Van Der Beek a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer
  6. Cómo ha logrado Bad Bunny dominar el mundo en 10 años sin renunciar a nada: 'Es una estrella global que no diluye su trasfondo, al contrario, lo acentúa
  7. Jacob Tierney, creador de 'Más que rivales': 'El desafío no es acostarte con alguien, sino lo que viene después
  8. Paul Thomas Anderson pide que se elimine banda sonora de 'El Hilo Fantasma' de 'Melania

'T amaré', la Super Bowl flamenca de Tony Grox y Lucycalys, conquista el Benidorm Fest

'T amaré', la Super Bowl flamenca de Tony Grox y Lucycalys, conquista el Benidorm Fest

Nathy Peluso, rapera, salsera y fuerza de la naturaleza, impone su ley en el Palau Sant Jordi

Nathy Peluso, rapera, salsera y fuerza de la naturaleza, impone su ley en el Palau Sant Jordi

Así es ‘T amaré’, de Tony Grox y Lucycalys, la canción ganadora del Benidorm Fest 2026

Así es ‘T amaré’, de Tony Grox y Lucycalys, la canción ganadora del Benidorm Fest 2026

Concierto de Nathy Peluso en el Palau Sant Jordi.

Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Detectar el cáncer de mama en obras de arte: “Hoy también hay crédulos que toman suplementos o hacen ayuno porque lo ven en redes sociales”

Detectar el cáncer de mama en obras de arte: “Hoy también hay crédulos que toman suplementos o hacen ayuno porque lo ven en redes sociales”

¿Quién ha ganado el Benidorm Fest 2026? Tony Grox y Lucycalys, con la canción 'T amaré', se alzan con la victoria

¿Quién ha ganado el Benidorm Fest 2026? Tony Grox y Lucycalys, con la canción 'T amaré', se alzan con la victoria

Miguel Ángel Jordán, cofundador de la Jane Austen Society en España: "Ella ahora mismo estaría en Tinder, es como los bailes de su época"