Concurso musical
Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys
El dúo ganador ha quedado por delante de Asha, segunda clasificada con 'Turista', y de Rosalinda Galán, que ha completado el podio con 'Mataora'
Una Super Bowl flamenca gana el Benidorm Fest: Tony Grox y Lucycalys hubieran dinamitado el Eurovisión que Israel ha secuestrado
Benidorm Fest 2026 ha cerrado su edición este sábado con la victoria de Tony Grox y LucyCayls, que se han impuesto con su tema 'T amaré'. El dúo ha quedado por delante de Asha, segunda clasificada con 'Turista', y de Rosalinda Galán, que ha completado el podio con 'Mataora'. La final ha estado marcada por el reparto de puntos entre el jurado profesional, el voto demoscópico y la decisión del público.
Reparto de puntos
Jurado profesional
- Asha — 92 puntos
- Tony Grox & LucyCalys — 82
- Izan Llunas — 71
- Miranda! y bailamamá — 70
- The Quinquis — 65
- Rosalinda Galán — 52
- Kitai — 51
- Dani J — 40
- María León y Julia Medina — 30
- Kenneth — 24
- Mayo — 24
- Mikel Herzog Jr — 23
Voto demoscópico
- Izan Llunas — 48 puntos
- Rosalinda Galán — 44
- Mikel Herzog Jr — 40
- Tony Grox y LucyCalys — 36
- Dani J — 32
- Asha — 28
- María León y Julia Medina — 24
- Kitai — 20
- The Quinquis — 16
- Kenneth — 12
- Miranda! y bailamamá — 8
- Mayo — 4
Voto del público (app, SMS y llamadas)
- Tony Grox y LucyCalys — 48 puntos
- Rosalinda Galán — 44
- Miranda! y bailamamá — 40
- Mayo — 36
- Kitai — 32
- María León y Julia Medina — 28
- Asha — 24
- Izan Llunas — 20
- Mikel Herzog Jr — 16
- The Quinquis — 12
- Dani J — 8
- Kenneth — 4
