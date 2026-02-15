Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Benidorm Fest 2026 ha cerrado su edición este sábado con la victoria de Tony Grox y LucyCayls, que se han impuesto con su tema 'T amaré'. El dúo ha quedado por delante de Asha, segunda clasificada con 'Turista', y de Rosalinda Galán, que ha completado el podio con 'Mataora'. La final ha estado marcada por el reparto de puntos entre el jurado profesional, el voto demoscópico y la decisión del público.

Reparto de puntos

Jurado profesional

Asha — 92 puntos

Tony Grox & LucyCalys — 82

Izan Llunas — 71

Miranda! y bailamamá — 70

The Quinquis — 65

Rosalinda Galán — 52

Kitai — 51

Dani J — 40

María León y Julia Medina — 30

Kenneth — 24

Mayo — 24

Mikel Herzog Jr — 23

Voto demoscópico

Izan Llunas — 48 puntos

Rosalinda Galán — 44

Mikel Herzog Jr — 40

Tony Grox y LucyCalys — 36

Dani J — 32

Asha — 28

María León y Julia Medina — 24

Kitai — 20

The Quinquis — 16

Kenneth — 12

Miranda! y bailamamá — 8

Mayo — 4

Voto del público (app, SMS y llamadas)