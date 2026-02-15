TRAS MELODY
¿Quién ha ganado el Benidorm Fest 2026? Tony Grox y Lucycalys, con la canción 'T amaré', se alzan con la victoria
Una Super Bowl flamenca gana el Benidorm Fest: Tony Grox y Lucycalys hubieran dinamitado el Eurovisión que Israel ha secuestrado
El Benidorm Fest 2026 ya tiene vencedores. La dupla formada por Tony Grox y Lucycalys se alzó este sábado con la victoria en la gran final del certamen celebrado en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, imponiéndose con su tema 'T AMARÉ', una propuesta emocional y contemporánea que conectó con jurado y público.
La canción, marcada por una producción moderna y una interpretación cargada de intensidad, logró la puntuación más alta tras la combinación del televoto, el jurado demoscópico y el panel profesional. Una fórmula que, un año más, confirmó el peso decisivo de la respuesta popular en una edición especialmente reñida.
Final vibrante y sin billete a Eurovisión
La edición de este año estuvo rodeada de un contexto singular: por primera vez desde su relanzamiento, el Benidorm Fest no servía como preselección para Eurovisión, tras la retirada de RTVE del certamen europeo. Aun así, el festival ha mantenido su atractivo como escaparate musical y consolidó su identidad propia dentro del panorama nacional.
Lejos de restar interés, la ausencia del billete eurovisivo permitió que el foco se centrara en la música y en la diversidad de estilos, con una final que ofreció actuaciones potentes y propuestas muy distintas entre sí.
'T amaré', el himno ganador
Con 'T amaré', Tony Grox y Lucycalys apostaron por una balada pop con tintes electrónicos, construida sobre una letra directa y sentimental. Su puesta en escena, sobria pero eficaz, terminó por elevar una actuación que fue creciendo hasta convertirse en favorita de la noche.
El triunfo les otorga también el trofeo de la Sirenita de Oro, símbolo del certamen, y confirma el Benidorm Fest como plataforma de lanzamiento para nuevos nombres y colaboraciones inesperadas.
